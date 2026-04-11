Ông Heng Swee Keat, Chủ tịch Quỹ Nghiên cứu Quốc gia, nguyên Phó Thủ tướng Singapore trao giải

Theo Ban tổ chức, giải thưởng được trao dựa trên các khảo sát người tiêu dùng tại nhiều quốc gia trong khu vực, nhằm ghi nhận những thương hiệu có ảnh hưởng đáng kể đến xu hướng tiêu dùng và tiêu chuẩn ngành. Qua đó, kết quả cũng cho thấy sự ghi nhận của thị trường đối với nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và mang đến giá trị bền vững cho khách hàng.

Bà Nina Yoo - Giám đốc Thương hiệu và Marketing của Prime Group (SCG) chia sẻ niềm tự hào của 1 thương hiệu Việt Nam khi chứng kiến trí tuệ và bản lĩnh Việt tỏa sáng trên một trong những thị trường cạnh tranh nhất thế giới - Singapore. Bà nói: “Việc được lựa chọn là “Top Brand” cùng các tên tuổi lớn đến từ bảy quốc gia trong khu vực là minh chứng rõ ràng cho việc tinh thần và sự cống hiến của doanh nghiệp Việt hoàn toàn có thể đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế”.

Bà Nina Yoo, Giám đốc Thương hiệu và Marketing của Prime Group (SCG)

Theo bà Nina Yoo, danh hiệu này không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm của Prime vượt ra khỏi khuôn khổ của vật liệu xây dựng hoàn thiện, mà còn định vị thương hiệu như một đối tác đồng hành trong việc nâng tầm không gian sống, được giới kiến trúc và các nhà phát triển bất động sản quốc tế tin tưởng.

Để tiếp tục phát huy thành tựu này, doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh các thiết kế đạt chuẩn quốc tế, đồng thời tích hợp các tiêu chí phát triển bền vững theo tiêu chí của Nhãn xanh Singapore (Singapore Green Label) - qua đó mang đến những giải pháp mới mà Việt Nam sẵn sàng mang tới thị trường quốc tế.

Prime đầu tư công nghệ và quy trình sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng theo hướng bền vững

Ông Jorge Rodriguez, Tổng Giám đốc Influential Brands (đơn vị tổ chức Hội nghị cấp cao CEO châu Á 2026) nhận định, việc Prime được vinh danh là thương hiệu có sức ảnh hưởng hàng đầu phản ánh vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp trong việc cung cấp các giải pháp vật liệu ốp lát chất lượng cao, kết hợp giữa thiết kế, độ bền và tính ứng dụng. “Thông qua việc liên tục đổi mới, duy trì tiêu chuẩn chất lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường, Prime đã xây dựng danh mục sản phẩm phục vụ cả không gian dân dụng và thương mại. Kết quả này cho thấy cam kết của doanh nghiệp đối với chất lượng sản phẩm, niềm tin của khách hàng và định hướng phát triển thương hiệu trong dài hạn”, ông nhấn mạnh

Prime hướng tới phát triển các giải pháp vật liệu nâng cao chất lượng không gian sống

Nhân dịp này, đại diện Prime cho biết doanh nghiệp dự kiến triển khai chương trình tri ân nhằm gửi lời cảm ơn tới các đối tác và người tiêu dùng đã đồng hành trong thời gian qua. Các thông tin cụ thể về nội dung và thời điểm triển khai sẽ được công bố trên website chính thức của Prime: https://prime.vn/vi/

Giải thưởng Thương hiệu có sức ảnh hưởng hàng đầu thuộc hệ thống giải thưởng thường niên do Influential Brands tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao CEO châu Á. Giải thưởng được đánh giá dựa trên mức độ ưu tiên và niềm tin của người tiêu dùng, cùng các tiêu chí đánh giá khắt khe về chiến lược thương hiệu và khả năng thích ứng thị trường.

(Nguồn: Công ty cổ phần Prime Group)