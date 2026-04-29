Những ngày qua, người dân dọc tuyến đường Đồng Khởi, đoạn từ ngã ba Trảng Dài đến cây xăng 26 (giáp ranh phường Tân Triều và Trảng Dài, Đồng Nai), phản ánh tình trạng hàng loạt cây xanh bất ngờ chết khô.

Hàng cây tùng dương chết khô, héo úa trên đường Đồng Khởi. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận của PV VietNamNet ngày 29/4, nhiều cây tùng dương dọc tuyến đã chuyển vàng úa, rụng gần hết lá, thân khô cứng, có dấu hiệu chết hoàn toàn.

Nhiều cây xanh khác cũng héo úa đồng loạt do không có đơn vị chăm sóc. Ảnh: Hoàng Anh

Đáng chú ý, không chỉ cây lớn mà nhiều cây xanh nhỏ trên dải phân cách cũng héo rũ, khô chết hàng loạt; nền đất một số vị trí khô cứng, bạc màu.

Tình trạng này làm giảm mỹ quan tuyến đường, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi cây có thể gãy đổ trong thời tiết bất lợi.

Nền đất trồng cây ở dải phân cách trên đường Đồng Khởi nứt nẻ. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Phước Tuấn (ngụ phường Tân Triều, Đồng Nai) cho biết thời gian gần đây khi lưu thông qua khu vực này, anh nhận thấy nhiều cây xanh héo úa bất thường.

“Ban đầu chỉ vài cây, sau lan ra cả đoạn dài. Tôi tưởng do nắng nóng, nhưng không ngờ ngày càng nặng, nhiều cây giờ đã khô hẳn, rụng hết lá”, anh Tuấn nói.

Do tuyến đường nằm giáp ranh hai phường nên chưa thống nhất đơn vị quản lý. Ảnh: Hoàng Anh

Đại diện UBND phường Trảng Dài cho biết, sau khi Trung tâm Dịch vụ công ích TP Biên Hòa (cũ) giải thể, việc quản lý, chăm sóc cây xanh được phân cấp về địa phương; phường nào quản lý tuyến đường sẽ chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên, đoạn đường Đồng Khởi giáp ranh giữa Trảng Dài và Tân Triều đang vướng trong phân định quản lý, nên chưa xác định rõ đơn vị chịu trách nhiệm chăm sóc cây xanh.

“Trong ngày, phường Tân Triều sẽ làm việc với phường Trảng Dài để thống nhất phương án quản lý, chăm sóc cây xanh trên các tuyến giáp ranh”, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Tân Triều cho biết.