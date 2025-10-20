UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành nhiều quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó có các dự án quy mô hàng nghìn tỷ đồng, hướng đến phát triển hạ tầng đô thị, công nghiệp chế biến và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tỉnh Gia Lai trao ghi nhớ đầu tư cho các doanh nghiệp tại hội nghị xúc tiến đầu tư. Ảnh: Ngọc Minh

Đáng chú ý là Dự án Khu đô thị Cát Khánh tại Cụm công nghiệp chế biến thủy sản Cát Khánh (xã Đề Gi) do Liên danh Nam Mekong - MekongHomes làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 2.000 tỷ đồng. Dự án có diện tích hơn 41,6 ha, gồm các khu nhà ở, thương mại - dịch vụ, hạ tầng xã hội, cây xanh và giao thông đồng bộ, hướng đến mô hình đô thị hiện đại, thân thiện môi trường.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh cũng chấp thuận Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TRE - Đak Đoa, do Công ty Cổ phần Công nghệ Tài nguyên Năng lượng Tây Nguyên đầu tư. Dự án có quy mô hơn 457 ha tại các xã Đak Đoa, KDang và Ia Băng, với tổng vốn 1.675 tỷ đồng, nhằm hình thành trung tâm khoa học - công nghệ nông nghiệp khu vực Tây Nguyên, tập trung nghiên cứu, ươm tạo, chuyển giao công nghệ trồng trọt, sản xuất dược liệu, rau củ và cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực công nghiệp, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt hai dự án mới tại xã Tuy Phước Tây gồm: Nhà máy sản xuất nội, ngoại thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây do Công ty TNHH Sản xuất tổng hợp Bình Định đầu tư, tổng vốn hơn 15,3 tỷ đồng, công suất 15.000 bộ bàn ghế và 3.500 giường/năm.

Cơ sở sản xuất nhựa giả mây và sản phẩm từ nhựa giả mây của Công ty TNHH MTV Tân Hoàng Phú, tổng vốn 5,7 tỷ đồng, công suất 160 tấn dây đai nhựa/năm, cùng 11.000 sản phẩm mây nhựa các loại.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, các dự án được phê duyệt đều phù hợp với định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, đồng thời tập trung thu hút đầu tư tư nhân vào hạ tầng đô thị, sản xuất - chế biến và nông nghiệp công nghệ cao.

Chính quyền tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, ký quỹ bảo đảm đầu tư, triển khai đúng tiến độ và quy hoạch; tuân thủ quy định về đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy. Trường hợp sau 12 tháng không triển khai, tỉnh sẽ xem xét thu hồi chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng đầu năm 2025, địa phương đã tiếp nhận 437 hồ sơ đầu tư, gồm 262 hồ sơ về chấp thuận chủ trương, cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) và 175 hồ sơ điều chỉnh hoặc các thủ tục khác.

Từ đầu năm đến nay, Gia Lai thu hút 144 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 78.000 tỷ đồng, gồm 130 dự án trong nước (42.500 tỷ đồng) và 14 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn hơn 35.400 tỷ đồng (tương đương 1,41 tỷ USD).

Theo lĩnh vực, có 66 dự án công nghiệp, 20 dự án xây dựng - hạ tầng, 17 dự án thương mại dịch vụ - du lịch, 40 dự án nông - lâm - thủy sản và 1 dự án bất động sản, kinh tế đô thị. Tỉnh cũng đã điều chỉnh 142 dự án, tăng thêm hơn 6.552 tỷ đồng vốn đầu tư, đồng thời thu hồi, chấm dứt hoạt động 5 dự án không còn phù hợp.

Minh Ngọc