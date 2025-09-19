Quỹ đất 'khủng' dành cho khu công nghiệp

Sau khi sáp nhập (từ 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông) Lâm Đồng trở thành tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước (hơn 24.000 km2). Nhờ vị trí quan trọng, không gian rộng lớn nên địa phương có nhiều dư địa phát triển.

Tỉnh hiện có hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm đường cao tốc, đường sắt, sân bay và cảng biển. Ngoài cảng biển đang khai thác, Lâm Đồng dự kiến đầu tư thêm một cảng biển mới. Ngoài sân bay Liên Khương đang được sử dụng, trong năm 2026, tỉnh sẽ khai thác thêm cảng hàng không Phan Thiết.

Thông tin trên được ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đưa ra tại Hội nghị “Giao lưu, kết nối đầu tư tại Khu công nghiệp Hàm Kiệm II” diễn ra tại Lâm Đồng ngày 17/9. Sự kiện thu hút nhiều doanh nghiệp đến từ Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc).

Cũng theo ông Hải, tỉnh còn sở hữu trữ lượng khoáng sản thuộc top đầu Việt Nam và thế giới. Khu vực ven biển (tỉnh Bình Thuận cũ) có trữ lượng titan trên 500 triệu tấn. Trong khi đó, vùng núi (tỉnh Lâm Đồng cũ) sở hữu nguồn bauxite lớn, thuận lợi cho phát triển ngành luyện nhôm.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, tại hội nghị kết nối đầu tư. Ảnh: BTC

Với lợi thế trên, phát triển công nghiệp là một trong những định hướng chính của tỉnh. Theo quy hoạch đến năm 2050, tỉnh sẽ có khoảng 19.000 ha đất là các khu công nghiệp. Các khu công nghiệp phát triển gắn với hạ tầng đồng bộ, gồm hệ thống giao thông, cảng biển để đảm bảo chi phí logistics rẻ nhất, từ đó, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi cũng có chính sách xây dựng các khu công nghiệp gắn với nhà ở công nhân, nhà ở xã hội. Những khu nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Hàm Kiệm II là minh chứng cho việc tỉnh đang nói thật và làm thật”, vị Phó Chủ tịch tỉnh cho hay.

Bà Dương Thị Kiều Anh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Tân, chủ đầu tư Khu công nghiệp Hàm Kiệm II, đánh giá, Hàm Kiệm có cơ hội trở thành trung tâm công nghiệp - logistics mới của khu vực. Do đó, công ty đang tập trung nguồn lực để đầu tư, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, khởi động dự án khu nhà ở công nhân với tổng vốn đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có diện tích 433 ha, với vị trí kết nối vùng Đông Nam bộ với Nam Trung bộ. Nhờ vị trí thuận lợi về hạ tầng giao thông, như gần quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam, cảng biển Phan Thiết và sân bay Phan Thiết sắp hoàn thành... giúp doanh nghiệp thuận tiện trong kết nối tới sân bay, các tuyến giao thông huyết mạch và đặc biệt là cảng biển.

Tại hội nghị, ông Nakayama Yasuhide - nguyên Bộ trưởng Văn phòng Nội các Nhật Bản, nhận định, Lâm Đồng là địa điểm lý tưởng để đầu tư, với hệ thống logistics và hạ tầng kết nối tốt. Việc nhiều doanh nghiệp Nhật có xu hướng dịch chuyển sản xuất là cơ hội cho Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong việc thu hút nhà đầu tư mới.

Sáp nhập địa phương, tận dụng cảng biển

Theo số liệu từ Chi cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, lũy kế đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 228 dự án đầu tư (gồm: 177 dự án trong nước và 51 dự án nước ngoài), với tổng vốn đăng ký đạt hơn 43.300 tỷ đồng và hơn 466 triệu USD. Diện tích đất đã cho thuê đạt 712,68 ha, tỷ lệ lấp đầy 49,24%.

Lâm Đồng có thêm lợi thế cảng biển sau khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: Hoàng Hà

Các khu công nghiệp tiêu biểu là Khu công nghiệp Phan Thiết giai đoạn 1 đã lấp đầy 100%; Khu công nghiệp Hàm Kiệm I đạt tỷ lệ lấp đầy 65,27%; Khu công nghiệp Hàm Kiệm II có tỷ lệ lấp đầy 31,77%.

Theo một báo cáo của Savills, Việt Nam đang nổi lên như một quốc gia với lợi thế logistics lớn, tận dụng một cách chiến lược đường bờ biển dài, thị trường lao động cạnh tranh và các sản phẩm bất động sản công nghiệp ngày càng hiện đại.

Ước tính, các cảng biển trên cả nước đã xử lý hơn 22 triệu TEU hàng hoá trong năm 2024, con số này được kỳ vọng tiếp tục tăng đều đặn. Điều khiến mạng lưới cảng biển đặc biệt có giá trị là sự kết nối chặt chẽ với các khu công nghiệp và khu xuất khẩu lớn, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Ông Thomas Rooney, Phó Giám đốc Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Hà Nội, nhìn nhận, việc tái tổ chức hành chính, với một số tỉnh nội địa sáp nhập hoặc tích hợp vào các khu vực ven biển lân cận, đã giúp các trung tâm công nghiệp trước đây bị kẹp trong đất liền có được quyền tiếp cận trực tiếp với cơ sở hạ tầng thương mại hàng hải.

Theo ông, việc sáp nhập địa giới hành chính không chỉ có ý nghĩa hiệu quả về mặt quản lý Nhà nước. Sáp nhập còn mang lại lợi ích thực tế cho nhà sản xuất và nhà đầu tư khi chuỗi cung ứng ngắn hơn, chi phí vận chuyển thấp hơn và quy trình xuất khẩu được sắp xếp hợp lý.

Chẳng hạn, một nhà máy trước đây phụ thuộc vào vận tải đường bộ dài, nay có thể kết nối nhanh hơn với cảng biển, khu logistics ngoại quan và các điểm xuất khẩu.