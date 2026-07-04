Sau giai đoạn cạnh tranh chủ yếu bằng các chương trình khuyến mại và giảm giá tại đại lý, thị trường xe máy xăng Việt Nam bắt đầu ghi nhận những động thái điều chỉnh giá bán từ phía nhà sản xuất.

Honda Việt Nam vừa công bố tăng giá bán lẻ đề xuất đối với hàng loạt mẫu xe từ tháng 7/2026. Theo hãng này thông báo, động thái này nhằm ứng phó với những biến động toàn cầu về giá nguyên vật liệu và cần thiết nhằm duy trì chất lượng sản phẩm.

Theo bảng giá mới, nhóm xe máy số tăng nhẹ từ khoảng 98.000-393.000 đồng. Cụ thể, mẫu xe "hot" Wave Alpha có giá mới từ 17,96-19,04 triệu đồng, tăng gần 400.000 đồng so với trước đó. Trên thực tế, giá bán của mẫu xe này tại các đại lý lâu nay vẫn thường xuyên cao hơn giá hãng.

Tại một số đại lý, Honda Wave Alpha bản tiêu chuẩn có giá bán ra khoảng 21,09 triệu đồng, cao hơn gần 3 triệu đồng so với mức niêm yết 17,96 triệu đồng. Phiên bản đặc biệt được bán khoảng 21,69 triệu đồng, chênh hơn 2 triệu đồng so với giá đề xuất. Wave Alpha phiên bản cổ điển cũng có giá thực tế khoảng 22,09 triệu đồng, cao hơn 3 triệu đồng so với mức niêm yết 19,04 triệu đồng.

Trong đợt điều chỉnh giá này, Future 125 FI cũng tăng 98.182 đồng, lên 30,62-32,29 triệu đồng. Tại các đại lý, giá bán thực tế của Future 125 FI đội cao 7-9 triệu đồng so với giá niêm yết hãng.

Ở phân khúc xe tay ga phổ thông, các mẫu Vision, LEAD, Air Blade 125, SH Mode 125 và Vario 125 đồng loạt tăng khoảng 196.000 đồng mỗi phiên bản. Như vậy, sau điều chỉnh, mẫu xe tay ga "quốc dân" Honda Vision có giá đề xuất mới 31,51-36,81 triệu đồng. So với giá đề xuất, mức giá chênh tại các đại lý của mẫu xe này hiện chỉ còn dao động từ khoảng 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Honda Việt Nam vừa công bố tăng giá bán lẻ đề xuất đối với hàng loạt mẫu xe từ tháng 7/2026. Ảnh: Y Nhuỵ

Đối với các mẫu xe có dung tích xi-lanh lớn hơn 125cc, mức điều chỉnh phổ biến là 200.000 đồng. Đáng chú ý, Honda SH125i tăng khoảng 196.000 đồng, lên 76,67-85,70 triệu đồng; SH160i tăng 200.000 đồng, lên 95,29-104,49 triệu đồng. Con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với giá bán thực tế của xe tại các đại lý. Khảo sát tại một số đại lý cho thấy phiên bản SH 160i ABS hiện có giá khoảng 113,5 triệu đồng, cao hơn khoảng 9 triệu đồng so với mức niêm yết 104,49 triệu đồng.

Riêng SH350i là mẫu xe có mức điều chỉnh đáng chú ý nhất. Phiên bản cao cấp, đặc biệt tăng mạnh từ 300.000- 700.000 đồng, giá bán mới lần lượt là 151,39 và 152,89 triệu đồng. Trong khi phiên bản thể thao lại giảm 300.000 đồng, từ 152,69 triệu đồng xuống còn 152,39 triệu đồng, trở thành mẫu xe hiếm hoi được điều chỉnh giảm giá trong đợt cập nhật lần này.

Theo ghi nhận của VietNamNet, ngoài Honda, trên thị trường xe máy xăng hiện nay các hãng xe đối thủ của Honda như Yamaha, Piaggio hiện chưa có thông báo về việc điều chỉnh tăng giá bán các sản phẩm, thậm chí còn giảm sâu ở mức cao nhất lên đến 15 triệu đồng.

Bên cạnh việc tăng giá niêm yết ở nhiều mẫu xe máy từ đầu tháng 7, cách đó không lâu, Honda Việt Nam công bố triệu hồi đối với gần 90.000 xe "hot" SH125i, SH160i thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng, khi Honda đang nắm hơn 80% thị phần xe máy trong nước và là doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn đến mặt bằng giá chung của ngành.

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