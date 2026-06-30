Thị trường xe máy điện Việt Nam bước vào cuối tháng 6 với diễn biến đáng chú ý khi nhiều mẫu xe mới mở bán hoặc vừa nâng cấp liên tiếp được điều chỉnh giá theo hướng dễ tiếp cận hơn. Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng chưa bứt phá, các hãng xe lựa chọn giảm giá trực tiếp hoặc ưu đãi để gia tăng sức cạnh tranh.

Sau ưu đãi, Honda UC3 có giá từ 56,5-57,9 triệu đồng (đã gồm pin và bộ sạc), thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết 78,5-81,4 triệu đồng.

Honda UC3 có giá từ 56,5-57,9 triệu đồng (đã gồm pin và bộ sạc). Ảnh: Head Minh Hiên

Honda UC3 được trang bị động cơ điện công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h, đi kèm ba chế độ lái, phanh tái sinh, hệ thống phanh CBS và chế độ hỗ trợ lùi. Đây là mẫu xe hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe điện thay thế xe tay ga động cơ xăng.

Ở phân khúc phổ thông hơn, Honda cũng tiếp tục giảm giá sâu cho ICON e:. Sau khi giảm giá niêm yết xuống còn 20,5-20,9 triệu đồng hồi đầu tháng 4, hãng tiếp tục giảm thêm 5 triệu đồng trong thời gian từ 15/5 đến 31/7.

Nhờ đó, giá bán thực tế của Honda ICON e: hiện còn khoảng 15,5-15,9 triệu đồng, thấp hơn gần một nửa so với thời điểm mới mở bán. Tuy nhiên, mức giá này chưa bao gồm pin. ICON e: hiện được phân phối với ba phiên bản, lắp ráp trong nước và là mẫu xe điện có giá thấp nhất của Honda tại Việt Nam.

Yamaha cũng vừa ra mắt phiên bản NEO's 2026 tại Việt Nam. Lần nâng cấp này chủ yếu bổ sung màu sắc mới và điều chỉnh giá bán thay vì thay đổi thiết kế hay công nghệ.

Giá niêm yết của Yamaha NEO's hiện còn 36,9 triệu đồng, giảm khoảng 12 triệu đồng so với trước đây. Ảnh: Yamaha Town Việt Duy

Giá niêm yết của Yamaha NEO's hiện còn 36,9 triệu đồng, giảm khoảng 12 triệu đồng so với trước đây, bao gồm một pin cùng bộ sạc. Xe sử dụng động cơ điện YIPU 2 công suất tối đa 2,3 kW, tốc độ tối đa khoảng 50 km/h và phạm vi hoạt động khoảng 60 km sau mỗi lần sạc theo công bố của nhà sản xuất.

Trong khi đó, VinFast tiếp tục duy trì ưu đãi đối với nhiều dòng xe với giá bán giảm từ 8-16%, tập trung chủ yếu vào nhóm xe phổ thông và xe dành cho học sinh. Theo bảng giá cập nhật cuối tháng 6, Feliz II có giá từ 24,9 triệu đồng với hình thức thuê pin hoặc khoảng 30,5 triệu đồng khi mua kèm pin. Phiên bản Feliz 2025 được niêm yết khoảng 26,9 triệu đồng.

VinFast tiếp tục duy trì chương trình ưu đãi mùa hè đối với nhiều dòng xe. Ảnh: Vinfast Công Tín

Ngoài Feliz, VinFast hiện còn phân phối nhiều mẫu xe điện khác như Evo Neo, Evo Grand, Vero X, Viper và Flazz với dải giá từ khoảng 11,6 triệu đến hơn 45 triệu đồng.

Yadea cũng tiếp tục giữ mức giá cạnh tranh ở nhiều dòng sản phẩm. Các mẫu phổ thông như Vekoo, Odora H và Ova có giá dao động từ khoảng 16-18 triệu đồng. Ở phân khúc cao hơn, Osta được niêm yết gần 29 triệu đồng, trong khi Velax U có giá khoảng 53 triệu đồng.

Trái với xu hướng giảm giá trên thị trường, Dat Bike gần như chưa có điều chỉnh đáng kể. Weaver++ vẫn được bán với giá khoảng 65,9 triệu đồng, thuộc nhóm xe máy điện có giá cao nhất hiện nay. Hai mẫu Era E2 và Era E1 lần lượt có giá khoảng 29,9 triệu và 32,9 triệu đồng.

Việc nhiều hãng xe đồng loạt giảm giá hoặc tung ưu đãi ngay sau khi ra mắt sản phẩm mới cho thấy thị trường xe máy điện đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều thương hiệu và sản phẩm tham gia thị trường, cuộc đua về giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài trong những tháng tới nhằm thu hút người mua, đặc biệt ở phân khúc phổ thông và trung cấp.

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