Người dân phường Tây Mỗ (Hà Nội) phản ánh, tại khu vực trồng đào Tết trên đất nông nghiệp dọc tuyến đường Nguyễn Văn Luyện kéo dài, thời gian gần đây xuất hiện nhiều khu đất được quây tôn, dựng cọc sắt kiên cố như các xưởng sản xuất.

Hàng loạt nhà xưởng mọc trên đất nông nghiệp. Ảnh: T.D.

Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều công trình quây tôn quy mô lớn hình thành và một số đã đi vào hoạt động. Bên trong tập kết nhiều đất, cát, ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường xung quanh.

Chị Nguyễn Thị T., người dân sống gần khu vực, cho biết trước đây nơi này là đất trồng đào phục vụ dịp Tết. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, nhiều khu đất đã bị quây tôn kín.

"Tôi không biết bên trong họ làm gì vì không ai được vào. Việc quây tôn đã diễn ra hơn một tháng nay", chị T. nói.

Cùng chung lo ngại, anh Đỗ Đ.T. cho rằng việc quây tôn trên đất nông nghiệp không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Theo anh, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý.

Đường chưa làm xong xưởng đã mọc ngay bên đường. Ảnh: T.D.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Trung Kiên, tổ trưởng tổ dân phố Ngang, xác nhận có sự việc và cho biết khu đất được một đơn vị thi công đường 70 thuê để tập kết vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, khi được phản ánh thực tế có dấu hiệu hình thành các khu xưởng, ông Kiên cho biết sẽ kiểm tra lại.

Sau đó, ông Kiên thông tin đơn vị thi công đường 70 thuê đất của người dân làm nơi tập kết vật liệu và cam kết hoàn trả mặt bằng sau khi hoàn thành dự án, không phải xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Xưởng mọc trên đất nông nghiệp khiến người dân bức xúc. Ảnh: T.D.

Trong khi đó, ông H.A.T., Chỉ huy trưởng đơn vị thi công đường 70 thuộc Công ty Hòa Phú, khẳng định đơn vị không thuê khu đất mà báo chí phản ánh.

Theo ông T., doanh nghiệp chỉ thuê khoảng 30m² đất để làm nơi trực cho công nhân, còn vật liệu được tập kết tại khu vực khác.

Đây là khu đất đơn vị thi công đường 70 thuê người dân dựng tạm làm nhà chỉ huy ở khu đất gần đó. Ảnh: T.D.

Một nhân viên tại khu vực cho rằng, đối với đất nông nghiệp, người dân muốn chuyển đổi mục đích sử dụng rất khó khăn.

Liên quan đến vụ việc, phóng viên nhiều lần liên hệ và đặt lịch làm việc với UBND phường Tây Mỗ nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ngày 30/6, trao đổi với PV Báo VietNamNet, ông Nguyễn Tiến Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Tây Mỗ, cho biết đã giao Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phụ trách xử lý vụ việc và sẽ đôn đốc việc trả lời báo chí.