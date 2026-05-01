Tình ca đất nước chia làm 3 phần với các chủ đề Tình ca độc lập, Tri ân và Tự hào tiếp bước tương lai.

Điểm nhấn của phần đầu chương trình là tiết mục Dòng sông phẳng lặng do Võ Hạ Trâm thể hiện. Sân khấu tái hiện hình ảnh cầu Hiền Lương - nơi từng chia cắt đất nước tại vĩ tuyến 17 với dải lụa dài mô phỏng dòng sông Bến Hải và hình ảnh những người mẹ, người chị vững tay chèo đưa đoàn quân qua sông.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Cũng trong phần này, Hiền Thục với Em vẫn đợi anh về và cặp đôi Thi Phượng - Tùng Lâm với Trường Sơn Đông - Trường Sơn Tây mang đến những góc nhìn dịu dàng về tình yêu đôi lứa hòa trong tình yêu đất nước. Loạt ca khúc đi cùng năm tháng như: Tiếng hát những đêm không ngủ, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Lá đỏ, Việt Nam ngày đại thắng qua giọng ca của Phương Vy, Thảo Trang, NSƯT Phạm Thế Vỹ và Đào Mác khiến nhiều người xem không kìm được xúc động, hòa giọng theo sân khấu.

Phương Vy, Thảo Trang và Đào Mác trên sân khấu.

Phần Tri ân tiếp tục chạm đến cảm xúc người xem khi tái hiện hình ảnh người lính già lần tìm mộ đồng đội dọc nghĩa trang Trường Sơn. Tiết mục của Hồ Trung Dũng thu hút giới trẻ khi đồng loạt giơ điện thoại ghi lại khoảnh khắc, minh chứng cho tinh thần tri ân, nhớ ơn thế hệ đi trước sống mãi trong thế hệ hôm nay.

Bước sang phần Tự hào tiếp bước tương lai, Quốc Thiên nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất đêm diễn khi cất tiếng hát Nơi đảo xa - ca khúc về người lính biển giữ chủ quyền Tổ quốc, khép lại mạch cảm xúc hướng về biển đảo quê hương trước khi chương trình chuyển sang không khí tươi vui của thời kỳ đổi mới. Bộ ba Đan Trường, Thảo Trang, Phương Vy với chùm ca khúc Mùa chim én bay, Tuổi đời mênh mông, Sài Gòn cô tiên năm 2000 tiếp tục thổi vào đêm diễn không khí rộn ràng, náo nức.

Quốc Thiên, Thảo Trang, Đan Trường và Võ Hạ Trâm.

Chương trình khép lại bằng màn ra mắt lần đầu ca khúc Việt Nam kiêu hãnh của Võ Hạ Trâm - tiết mục được dàn dựng hoành tráng với sự góp mặt của tốp ca thiếu nhi và dàn vũ công đại diện các dân tộc anh em.

Đạo diễn Trần Vi Mỹ chia sẻ sau đêm diễn: "Tôi thực sự hạnh phúc khi được góp phần bé nhỏ thực hiện chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và càng hạnh phúc hơn khi chứng kiến hàng ngàn khán giả trẻ đã có mặt từ rất sớm, hưởng ứng nồng nhiệt suốt chương trình. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho mạch nguồn yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và tiếp nối mai sau".

