Với chủ đề “Kỳ quan bừng sáng - Kỷ nguyên mới”, Carnaval Hạ Long 2026 là hoạt động mở màn cho chuỗi hoạt động trong Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ninh chào hè 2026.

Carnaval Hạ Long 2026 gồm 2 phần: Chương trình nghệ thuật khai mạc carnaval và vũ hội đường phố rực rỡ sắc màu với màn diễu hành các xe mô hình kết hợp phần trình diễn nghệ thuật.

Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc được dàn dựng công phu với 3 chương biểu diễn gồm: Bản giao hưởng cội nguồn, Tinh hoa hội tụ và Hạ Long tỏa sáng đã tái hiện hành trình phát triển của vùng đất Quảng Ninh.

Ngoài ra, sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Bùi Công Nam, Rhyder, Anh Tú, (S)TRONG Trọng Hiếu... tạo được ấn tượng mạnh mẽ với 80.000 khán giả.

Ca sĩ Mỹ Tâm khiến khán giả bùng nổ cảm xúc khi đem lại những ca khúc sôi động.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động vũ điệu đường phố rực rỡ qua các tuyến đường trung tâm Hạ Long, Hồng Gai hướng về Quảng trường 30/10. Màn biểu diễn đường phố có quy mô lớn quy tụ 13 đoàn nghệ thuật trong nước và 1 đoàn quốc tế, cùng 10 xe biểu trưng đại diện cho tỉnh Quảng Ninh.

Ca sĩ Tùng Dương "cháy hết mình" với những ca khúc hát về Hạ Long.

Tham gia diễu diễn còn có 170 nghệ nhân lân - rồng, 80 nghệ sĩ trống hội, 100 vũ công chuyên nghiệp, 10 hoa hậu, á hậu, 50 người mẫu, người đẹp và khoảng 450 diễn viên quần chúng, tạo nên không khí lễ hội đa sắc màu.

HIEUTHUHAI tại Carnaval Hạ Long 2026

Carnaval Hạ Long 2026 còn có sự tham gia của dàn tàu du lịch quy mô lớn tạo thành điểm nhấn đắt giá. 76 con tàu được trang hoàng bởi hệ thống đèn LED đa sắc màu, tạo nên một bữa tiệc ánh sáng lung linh huyền ảo trên mặt vịnh di sản.

(S)TRONG Trọng Hiếu cùng những màn vũ điệu hấp dẫn.