Những ngày gần đây, người dân phường Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh) bất ngờ thấy trên địa bàn xuất hiện hàng nghìn con chim lạ. Đàn chim thường xuất hiện vào sáng sớm và chiều tối trên cánh đồng, thu hút sự quan tâm, tò mò của mọi người.

Người dân cho rằng đây có thể là một loài chim di cư cỡ lớn do có hình dáng cao, chân dài và tập tính kiếm ăn theo đàn.

Đàn chim bất ngờ sà xuống cánh đồng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Đ.Giang

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đào Đức Giang, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn (Hà Tĩnh), cho biết những con chim xuất hiện trên địa bàn phường Sông Trí là loài cò nhạn (cò ốc) quý hiếm, thuộc nhóm IB, nằm trong Sách đỏ.

“Hàng nghìn con sà xuống khu vực phường Sông Trí để kiếm thức ăn là hiện tượng lạ, chưa từng xuất hiện trên địa bàn. Ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã phối hợp với Công an phường tổ chức tuần tra, canh gác, tuyên truyền người dân không săn bắt chim”, ông Giang nói.

Ông Giang nhấn mạnh, đây là loài chim rất quý hiếm, nếu người dân có hành vi săn bắt, nuôi nhốt trái phép sẽ bị xử lý hình sự.

Cò nhạn là loài chim nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Đ.G

Ông Giang cho biết thêm: “Loài chim này không phá hoại mùa màng. Chúng chủ yếu ăn ốc, đặc biệt là ốc bươu vàng, nên rất có lợi cho hệ sinh thái. Chúng tôi đã xây dựng nội dung tuyên truyền bảo vệ loài chim này gửi UBND phường Sông Trí để đề nghị phát trên hệ thống loa truyền thanh thôn, xóm".