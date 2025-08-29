Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm TPHCM đã tiếp nhận một con chim công Ấn Độ từ người dân trên địa bàn phường Tân Hưng. Con chim quý nặng 4.3kg trong tình trạng khỏe mạnh.

Người có hành động đẹp này là ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi), bảo vệ chung cư trên đường Lê Văn Lương.

Con chim công quý bay lạc vào căn hộ chung cư ở TPHCM. Ảnh: MT

Ông Tâm kể lại, khoảng 9h sáng cùng ngày, ông nhận được tin báo của cư dân về một con chim lớn bất ngờ bay vào căn hộ ở tầng 6.

“Con chim công có bộ lông thật đẹp, ai nhìn cũng mê mẩn. Nhưng tôi biết đây là loài chim quý nên đã gọi báo kiểm lâm để bàn giao”, ông Tâm chia sẻ.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm TPHCM xác định đây là loài công Ấn Độ (Pavo cristatus), thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Con chim này là giống đực, nặng khoảng 4,3kg và có sức khỏe tốt.

Lực lượng Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận chim công quý hiếm từ người dân. Ảnh: MT.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, việc ông Tâm chủ động giao nộp chim công là hành động rất đáng trân trọng. Điều này không chỉ thể hiện ý thức cao trong việc bảo vệ động vật hoang dã mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực đến cộng đồng.

Chi cục Kiểm lâm hiện đang tạm giữ con chim này và sẽ tìm chủ nhân hoặc chuyển đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã phù hợp.