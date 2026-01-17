Xã Quảng Chính được coi là “thủ phủ” đào phai của tỉnh Thanh Hóa, với hàng trăm hộ trồng đào.

Vào thời điểm này hằng năm, các vườn đào luôn tấp nập thương lái đến chọn và đặt hàng. Tuy nhiên, năm nay đào chết hàng loạt, khung cảnh nhộn nhịp nhường chỗ cho hình ảnh người dân buồn bã chặt đào khô làm củi.

Đào trong vườn bị chết hết, nhìn chỉ thấy một màu đen. Ảnh: Lê Dương

Ông Nguyễn Văn Vương (44 tuổi, hộ trồng đào tại xã Quảng Chính) chia sẻ, trong các tháng 9 và 10/2025, địa phương liên tục chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão kèm mưa lớn, khiến nhiều diện tích đào bị ngập úng và sau đó chết la liệt.

Gia đình ông có 7 sào trồng đào thì bị chết hoàn toàn, ước tính thiệt hại khoảng 600 triệu đồng.

“Với diện tích này, mọi năm gia đình tôi bán đào Tết cũng thu được vài trăm triệu đồng. Năm nay không những không có đào bán Tết, mà các gốc đào non trồng gối cho những năm sau cũng chết hết. Muốn trồng lứa mới đến kỳ thu hoạch phải mất vài năm”, ông Vương ngậm ngùi.

Anh Vương buồn bã bên những gốc đào thành củi khô. Ảnh: Lê Dương

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Tiến Nghĩa có khoảng 500 gốc đào từ 1-4 năm tuổi thì có tới 400 gốc bị chết, số còn lại sống lay lắt, không thể ra hoa. Thiệt hại kinh tế ước khoảng 400 triệu đồng.

Theo các hộ trồng đào ở xã Quảng Chính, đợt mưa bão trong năm 2025 đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Có hộ mất vài chục cây, hộ nhiều lên đến hàng trăm cây, thiệt hại từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, không ít gia đình rơi vào cảnh trắng tay.

"Thủ phủ" đào Quảng Chính không còn sự sống. Ảnh: Lê Dương

Đào chết khô được chất thành đống. Ảnh: Lê Dương

Những cây còn sống sót cũng không thể ra hoa. Ảnh: Lê Dương

Lãnh đạo xã Quảng Chính cho biết, toàn xã có khoảng 70ha trồng đào. Trong năm qua, địa phương chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão, mưa lớn kéo dài, khiến hơn 40ha bị ngập úng, đào chết hàng loạt, ước tính thiệt hại khoảng 16 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo xã, sau mưa bão, địa phương đã tiến hành rà soát, lập danh sách thống kê thiệt hại, gửi lên tỉnh Thanh Hóa để đề nghị xem xét hỗ trợ, nhằm giúp người dân giảm bớt khó khăn và sớm khôi phục sản xuất.