Hai tuần qua, nhiều trường tiểu học ở Hà Tĩnh phải dừng dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, 2 do không còn được thu tiền từ phụ huynh, trong khi ngân sách chưa có nguồn thay thế, khiến hàng nghìn học sinh bị gián đoạn việc học ngoại ngữ.

Tại phường Thành Sen, cả 3 trường tiểu học đã dừng hoạt động này từ ngày 9/11. Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại một số trường ở các khu vực Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Thạch Hà...

Nguyên nhân xuất phát từ Quyết định số 86/2026/QĐ-UBND do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành đầu tháng 11, quy định danh mục và mức thu đối với một số dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, hoạt động dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, 2 và cho trẻ mầm non làm quen với ngoại ngữ không nằm trong danh mục được phép thu.

Trước đây, mức thu dạy tiếng Anh tự chọn ở tiểu học là 7.000 đồng/tiết, ở bậc mầm non từ 10.000-20.000 đồng/tiết. Khi cơ chế thu này không còn được áp dụng, trong khi chưa có nguồn kinh phí thay thế, nhiều trường buộc phải tạm dừng.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Phương Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thành Sen cho biết, hơn 300 học sinh lớp 1, 2 của trường đã phải dừng học tiếng Anh tự chọn trong hai tuần qua.

"Khi Quyết định 86 ban hành thì buộc phải dừng học tiếng Anh. Các trường đang đề xuất để cấp trên có hướng dẫn, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp tục dạy tiếng Anh. Phụ huynh có nhu cầu nhưng kinh phí chưa có nên buộc phải dừng", bà Lan thông tin.

Trường Tiểu học Thành Sen tổ chức dạy tiếng Anh đầu năm sau đó phải dừng đột ngột. Ảnh: Trường THTS

Theo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh, đầu năm học 2026-2027, toàn tỉnh có 38/83 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học tổ chức dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 1, 2, với khoảng 17.800-18.000 học sinh tham gia. Ở bậc mầm non, có 101/256 trường tổ chức cho trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng Anh.

Đáng chú ý, có 11 cơ sở giáo dục có cấp tiểu học từng tổ chức dạy tiếng Anh lớp 1, 2 trong các năm học trước nhưng đã tạm dừng hoạt động này.

Việc gián đoạn chương trình khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Bà Nguyễn Thị T. (trú phường Thành Sen) cho biết, trước đây chị yên tâm khi con được làm quen với ngoại ngữ ngay tại trường, với mức thu phù hợp điều kiện gia đình.

Chị lo ngại nếu việc tạm dừng kéo dài, học sinh trường công lập sẽ bị hạn chế cơ hội tiếp cận tiếng Anh từ sớm so với học sinh trường tư thục.

"Khi tiếng Anh được đưa vào hoạt động học tập tại trường, các em có môi trường, thời khóa biểu và sự hướng dẫn thường xuyên của giáo viên, từ đó duy trì nền nếp và động lực học tập. Nếu phải chuyển sang hình thức học thêm bên ngoài, việc học sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào điều kiện kinh tế và khả năng sắp xếp của gia đình", chị T. nói.

Trường vẫn được tổ chức dạy nếu có kinh phí hợp pháp

Lý giải về việc không đưa hoạt động dạy tiếng Anh tự chọn lớp 1, 2 và cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh vào danh mục được phép thu, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, các quy định mới của Luật Giáo dục và Chính phủ đã làm rõ phạm vi dịch vụ giáo dục, đào tạo cũng như thẩm quyền quyết định các khoản thu.

Theo Sở GD-ĐT, đây là những hoạt động giáo dục theo chương trình do Bộ GD-ĐT ban hành, không thuộc phạm vi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục mà UBND tỉnh được giao thẩm quyền quyết định mức thu.

Sở nhấn mạnh, việc không đưa tiếng Anh tự chọn vào danh mục dịch vụ được thu không đồng nghĩa với việc các trường không được tổ chức dạy học. Các trường vẫn có thể triển khai nếu đáp ứng đủ điều kiện về chương trình, giáo viên, cơ sở vật chất và có nguồn kinh phí hợp pháp. Tuy nhiên, không được tiếp tục thu tiền phụ huynh theo cơ chế cũ hoặc tự đặt ra các khoản thu khác khi chưa có căn cứ pháp lý.

Khó khăn hiện nay là định mức nhân sự và khả năng cân đối ngân sách chưa đáp ứng yêu cầu triển khai đồng loạt. Bậc mầm non chưa có cơ chế bố trí giáo viên tiếng Anh riêng trong định mức nhân sự. Ở cấp tiểu học, ngành giáo dục dự kiến tuyển dụng thêm giáo viên tiếng Anh trong năm 2027 để mở rộng hoạt động dạy tiếng Anh lớp 1, 2 tại các trường đủ điều kiện.

Trong khi đó, theo Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, Hà Tĩnh đặt mục tiêu từng bước mở rộng việc cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh và triển khai dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1 tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sở GD-ĐT cho biết sẽ rà soát nhu cầu giáo viên, tham mưu phương án tuyển dụng, điều tiết, bố trí hoặc hợp đồng giáo viên; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất bố trí kinh phí và hướng dẫn thống nhất để các trường thực hiện.

Trong thời gian này, những trường đủ điều kiện chuyên môn và có nguồn kinh phí hợp pháp vẫn có thể tổ chức dạy tiếng Anh tự chọn.