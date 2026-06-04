Ngày 4/6, thông tin từ UBND xã Sao Vàng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đơn vị đã hoàn tất báo cáo xác minh đơn thư của người dân liên quan đến vụ việc lộ đề thi môn tiếng Anh trong đợt kiểm tra cuối học kỳ II năm học 2025-2026 tại Trường THCS Thọ Lâm.

Theo nội dung báo cáo, ngày 5/5, trong kỳ kiểm tra học kỳ II môn tiếng Anh của lớp 8C, tại Trường THCS Thọ Lâm đã xảy ra vụ việc lộ đề thi do thầy Nguyễn Hữu Thanh gây ra.

Cụ thể, sau khi cô Trịnh Thị Nhẫn, Tổ trưởng Tổ Khoa học - Xã hội, nhận đề kiểm tra học kỳ II của các môn thuộc tổ, trong đó có môn tiếng Anh, từ cô Cù Thị Thiện (giáo viên dạy tiếng Anh lớp 8C), cô đã chia sẻ toàn bộ đề thi lên nhóm Zalo của tổ và yêu cầu các giáo viên kiểm tra, rà soát lại để phát hiện sai sót (nếu có) trước khi tổ trưởng ký duyệt và gửi văn thư nhà trường in sao đề thi.

Trường THCS Thọ Lâm. Ảnh: Lê Dương

Trong nhóm Zalo này có thầy Nguyễn Hữu Thanh, giáo viên hợp đồng môn tiếng Anh của trường. Ngày 2/5, thầy Thanh đã tải đề thi xuống và cho nhóm học sinh đang học tại trung tâm tiếng Anh của mình tham khảo. Do nhà trường không biết đề thi đã bị lộ nên vẫn tổ chức kiểm tra theo kế hoạch vào ngày 5/5.

Đến ngày 14/5, nhà trường mới biết việc thầy Thanh làm lộ đề thi. Ngày 17/5, nhà trường đã sử dụng đề thi dự phòng để tổ chức cho học sinh lớp 8C thi lại nhằm bảo đảm tính công bằng.

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã chấm dứt hợp đồng giảng dạy đối với thầy Thanh kể từ ngày 19/5.

Liên quan đến vụ việc, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ tổ trưởng, không xét danh hiệu thi đua và xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2025-2026 đối với cô Trịnh Thị Nhẫn do không tuân thủ nguyên tắc bảo mật đề thi, vi phạm quy chế chuyên môn của nhà trường, gián tiếp tạo kẽ hở dẫn đến việc lộ đề trước kỳ thi.

Đối với cô Đỗ Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, nhà trường yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chuyên môn do thiếu kiểm tra, giám sát, để cán bộ thuộc phạm vi quản lý vi phạm quy trình chuyên môn, dẫn đến lộ đề thi.

Đối với cô Lê Thị Hương, Phó Hiệu trưởng phụ trách điều hành nhà trường, với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý chung, nhà trường đề nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành.