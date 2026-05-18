Ngày 18/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TPHCM) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân về hành vi gian lận trong thi cử, theo Nghị định số 04/2021/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 127/2021/NĐ-CP).

Trước đó, do cần gấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2 để hoàn tất thủ tục nhận bằng thạc sĩ, nhưng không tự ôn tập để dự thi, học viên Đ.T.D.M. đã thuê T.D.M.G. đến phòng thi để thi hộ.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin thí sinh, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Hội đồng thi và Trường Đại học Văn Lang đã phát hiện hành vi gian lận và lập biên bản xử lý.

Công an TPHCM xử lý vụ thi hộ tại Trường Đại học Văn Lang. Ảnh: CA

Học viên Đ.T.D.M. (người nhờ thi hộ) bị xử phạt 15 triệu đồng, đồng thời có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật như hủy kết quả thi, ảnh hưởng đến việc xét tốt nghiệp và quá trình học tập.

Từ vụ việc trên, Công an TPHCM phát đi khuyến cáo đến người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và học viên sau đại học không thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi gian lận thi cử dưới bất kỳ hình thức nào.

Hành vi thi hộ không chỉ làm mất tính công bằng, minh bạch của các kỳ thi mà còn vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tùy theo mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo cơ quan chức năng, văn bằng, chứng chỉ chỉ có giá trị khi phản ánh đúng năng lực và quá trình học tập trung thực của người học.