Sáng 6/4, tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng), lễ vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm - nghi lễ chính của Lễ hội Quán Thế Âm diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo Phật tử, người dân và du khách tham dự.

Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm được cử hành với nghi thức trang nghiêm, thể hiện tinh thần hướng thiện, cầu nguyện bình an, hạnh phúc cho cộng đồng. Đông đảo chư tôn đức Tăng, Ni, người dân và du khách tham dự, chiêm bái.

Tại lễ chính, các chư tôn, tăng ni, Phật tử, đạo hữu cùng nhau tham gia phần lễ rước tôn tượng Quán Thế Âm Bồ Tát.

Phần lễ chính với nghi thức dâng hoa lên Đức Quán Thế Âm, cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc. Các nghi thức được tổ chức bài bản, đúng truyền thống Phật giáo, thể hiện nét đẹp văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng.

Điểm nhấn của buổi lễ là phần hóa trang Bồ tát Quán Thế Âm kết hợp lễ rước tôn tượng. Hình tượng Quán Âm thị hiện được tái hiện sinh động, uy nghi, mang ý nghĩa biểu trưng cho lòng từ bi, cứu khổ cứu nạn. Cùng với đó, các hóa thân Tiểu đồng, chư vị Bồ tát, Tiên nữ và Tứ Thiên Vương do các gia đình Phật tử đảm nhiệm đã tạo nên đoàn rước rực rỡ sắc màu, thu hút sự chú ý của đông đảo người tham dự.

Lễ hội Quán Thế Âm thu hút hàng nghìn người tham dự.

Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 4-7/4 (nhằm 17-20/2 âm lịch), với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa yếu tố tín ngưỡng và văn hóa – nghệ thuật. Đây là lễ hội đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2021 và nằm trong danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước.

Đông đảo người dân đổ về chùa Quán Thế Âm khu vực tổ chức lễ hội.

Bên cạnh các nghi lễ tôn giáo như pháp đàn đại bi, thiền tọa, thuyết pháp, lễ hội còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, cùng các trò chơi dân gian, triển lãm và hoạt động thể thao truyền thống.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, lễ hội không chỉ là hoạt động tín ngưỡng mà còn là không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, thể hiện sự giao hòa giữa đạo và đời, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố thân thiện, giàu bản sắc đến bạn bè trong và ngoài nước.