Ngày 30/3, UBND xã Bình Minh phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Lễ hội Bình Đà, diễn ra từ 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ) tôn vinh Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014.

Tại họp báo, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, Bình Đà là làng cổ hiếm hoi sở hữu kiến trúc 2 trong 1, với hai ngôi đền đặc biệt: Đền có Đình, Đình nằm trong Đền. Đền Nội tọa lạc trên gò đất hình con rùa (Hoàng Qui Cung) với trục thần đạo hướng về khu Ba Gò (Tam Thai) - nơi tương truyền đặt mộ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Đền Nội Bình Đà hiện lưu giữ nhiều giá trị lịch sử quý giá, nổi bật là bức phù điêu hơn 1.000 năm tuổi, tương truyền do vua Đinh Tiên Hoàng cho chế tác sau khi giành độc lập. Tác phẩm khắc họa hình tượng Lạc Long Quân cùng các Lạc hầu, Lạc tướng trong cảnh hội đua thuyền được sơn son thếp vàng với bố cục nhiều tầng. Năm 2015, hiện vật này được công nhận là Bảo vật quốc gia.

Lễ hội Bình Đà cũng là lễ hội đầu tiên của Hà Nội được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng. Không chỉ mang ý nghĩa tưởng nhớ công lao dựng nước của Quốc Tổ, lễ hội còn là dịp để cộng đồng ôn lại cội nguồn, bồi đắp tinh thần con Lạc cháu Hồng.

Tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam dù ở đâu cũng luôn hướng về cội nguồn. Theo ông, các điểm đến văn hóa tâm linh ngày càng thu hút du khách trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế, không chỉ là hành trình du lịch mà còn là hành trình trở về với lịch sử, bản sắc dân tộc.

Theo ông Nguyễn Văn Thêm, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Lễ hội Bình Đà năm nay nằm trong khuôn khổ Tuần văn hóa cội nguồn Việt với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Lễ khai mạc tổ chức vào tối 19/4 tại sân Đền Nội Bình Đà, với chủ đề Hào khí Lạc Hồng – Hội tụ và lan tỏa, tái hiện huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ thông qua chương trình nghệ thuật kết hợp nghi lễ truyền thống.

Điểm nhấn của lễ hội là nghi lễ rước, tế và dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân diễn ra vào sáng 22/4 (tức mùng 6/3 âm lịch) được tổ chức trang nghiêm, đáp ứng nhu cầu hướng về cội nguồn của đông đảo người dân.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có nhiều hoạt động đặc sắc như thả bánh thánh, trình diễn pháo bông truyền thống làng Bình Đà, lễ thượng cờ kết hợp khinh khí cầu. Phần chính lễ sẽ được livestream trên nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam nhằm lan tỏa rộng rãi giá trị văn hóa.

Điểm mới đáng chú ý năm nay là hoạt động khinh khí cầu mang theo lá Đại kỳ ngũ sắc lớn nhất Việt Nam (diện tích 340m²) biểu trưng cho 34 tỉnh, thành trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Lá cờ dự kiến được dâng lên Quốc Tổ và lưu giữ tại Đền Nội để sử dụng trong các dịp lễ quan trọng.

Ngoài ra, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao như múa rồng, liên hoan khinh khí cầu, trống hội, giải bóng đá thanh niên cùng hội chợ sản phẩm làng nghề, OCOP, thi làm bánh trôi - bánh chay và các trò chơi dân gian… sẽ góp phần tạo nên không khí hấp dẫn cho lễ hội năm nay.