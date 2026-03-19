Lễ hội Mường Ca Da (xã Hồi Xuân) được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2019. Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào người Thái, nhằm tôn vinh công lao khai phá vùng đất Mường Ca Da của Thượng tướng, thống lĩnh quân Khằm Ban.

Lễ hội Mường Ca Da ở Thanh Hóa. Ảnh: CTV

Lễ hội Mường Ca Da lần thứ I được tổ chức tại xã Hồi Xuân vào ngày 28/3. Nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, quảng bá hình ảnh văn hóa địa phương, thu hút đông đảo nhân dân và du khách, UBND tỉnh cho phép UBND xã Hồi Xuân tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại khu vực sân vận động xã, với thời lượng không quá 10 phút mỗi lần, tầm bắn dưới 120 m, 1 điểm bắn, sử dụng 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Chương trình bắn pháo hoa dự kiến diễn ra vào tối thứ Bảy, ngày 28/3, gồm 2 đợt, vào khoảng 20h và 22h30 cùng ngày.

UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hồi Xuân xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; đồng thời chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, an toàn phòng cháy, chữa cháy trong suốt quá trình tổ chức.