Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức từ mùng 3 đến mùng 8/3 âm lịch hằng năm tại quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật Phủ Dầy (xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình), nhằm tôn vinh Thánh Mẫu Liễu Hạnh – vị thần chủ trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ, Tứ phủ của người Việt.

Trong chuỗi hoạt động phong phú của lễ hội, nghi lễ rước đuốc đăng long diễn ra vào tối mùng 5/3 âm lịch tại phủ chính Tiên Hương (thuộc quần thể di tích Phủ Dầy) là nghi lễ đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự.

Bắt đầu nghi lễ, các hòa thượng, thượng tọa, thanh đồng, đạo quan, đồng đền, thủ nhang thành tâm xin "lửa thiêng" từ trong cung cấm, sau đó rước ra ngoài để truyền lửa cho hơn 1.000 ngọn đuốc.

Theo quan niệm dân gian, ngọn lửa được rước từ nơi thờ Thánh Mẫu trong những ngày lễ hội mang ý nghĩa linh thiêng, may mắn.

Hàng nghìn người chen chân dõi xem nghi thức rước đuốc và ghi lại khoảnh khắc linh thiêng của lễ hội.

Sau khi hoàn tất các nghi thức, đoàn rước đuốc xuất phát từ phủ chính Tiên Hương, đi qua Lăng Thánh Mẫu Liễu Hạnh, tiếp đó rẽ vào tuyến đường ven núi, qua chùa Tiên Hương, phủ Công Đồng rồi trở về phủ chính Tiên Hương.

Đoàn người trong trang phục quần áo lính màu vàng, đầu chít khăn đỏ truyền thống, gồm cả nam và nữ ở nhiều độ tuổi, tay cầm những ngọn đuốc rực sáng, nối nhau bước đi.

Những ngọn “lửa thiêng” nối tiếp nhau thành hàng dài uốn lượn, tạo nên khung cảnh đêm lễ hội lung linh, huyền ảo.

Đông đảo người dân và du khách hoà vào đi cùng đoàn rước, gửi gắm ước nguyện về một năm bình an, may mắn.

Chị Nguyễn Thị Trang (TP Hải Phòng) chia sẻ: “Năm nào gia đình tôi cũng về tham dự lễ hội Phủ Dầy. Năm nay sắp xếp được thời gian nên tôi nán lại xem lễ rước đuốc đăng long. Nghi lễ được tổ chức trang trọng, mang lại cho tôi cảm xúc rất đặc biệt”.

Để lễ hội diễn ra an toàn, gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an được bố trí tại nhiều điểm để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.

Người dân hân hoan tham dự lễ hội. Trong khuôn khổ lễ hội Phủ Dầy năm 2026, bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động đặc sắc như thả rồng bay, chơi cờ người, múa lân - sư - rồng…