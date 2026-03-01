Hàng nghìn người dân tham dự lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân tại các tuyến đường khu vực Chợ Lớn, Hội quán Nghĩa An (phường Chợ Lớn, TPHCM). Đây là nơi thờ quan công lâu đời ở Chợ Lớn, một trong những dịp lễ trọng đại nhất năm, chỉ sau lễ nguyên tiêu.

Tượng quan công cao gần 1m đặt trên ghế sơn son thếp vàng được cung thỉnh lên kiệu, rước tuần hành quanh khu vực Chợ Lớn để người dân chiêm bái.

Lễ rước quy tụ hơn 800 người tham gia với trên 20 đoàn lân sư rồng cùng nhiều hội nhóm, chủ yếu là người Hoa Triều Châu sinh sống tại TPHCM. Đoàn diễu hành được đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ, tái hiện các nhân vật truyền thuyết, tạo nên không khí lễ hội rộn ràng trên các tuyến phố Chợ Lớn.

Lần thứ hai tham gia lễ diễu hành Vy chia sẻ, cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được góp một phần nhỏ vào hoạt động ý nghĩa. Là thành viên của cộng đồng người Hoa, cô mong muốn thông qua đoàn rước có thể lan tỏa rộng rãi hơn những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ các đoàn múa lân sôi động, hình tượng ngựa Xích Thố - chiến mã của Quan Công – diễu hành trên phố, đến đoàn hóa trang các vị Bát Tiên, chương trình đã mang đến cho người dân TPHCM cơ hội thưởng thức những nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa.

Hai bên các tuyến đường đoàn diễu hành đi qua, đông đảo người dân theo dõi. Anh Nguyễn Văn Quý (phường Phú Lâm) cho biết, đã theo dõi lễ hội này suốt 5 năm qua, dần trở thành thói quen hàng năm của gia đình. “Đến nay bé nhà tôi đã 4 tuổi, cứ vào dịp này cả nhà lại cùng nhau đi xem lễ”, anh nói.

Tại Hội quán Hải Nam, người dân chuẩn bị sẵn bàn hương án, tay cầm nhang, thành kính chắp tay cầu nguyện khi đoàn rước tượng Quan Công đi ngang qua.

Đoàn diễu hành lần lượt đi qua 6 hội quán người Hoa gồm Hội quán Sùng Chính, Hội quán Hải Nam, Hội quán Nhị Phủ, Hội quán Hà Chương, Hội quán Ôn Lăng và Hội quán Tuệ Thành. Toàn bộ lộ trình được CSGT cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ, đảm bảo an toàn và trật tự giao thông.

Lễ Nghinh Ông Quan Thánh Đế Quân xuất du là hoạt động thường niên diễn ra vào ngày 13 tháng Giêng âm lịch, nằm trong chuỗi sự kiện Hội Nguyên Tiêu Bính Ngọ 2026. Nghi thức diễu hành trang trọng trên đường phố được kỳ vọng góp phần gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hoa tại TP.HCM trong đời sống đô thị hiện đại.

Tết Nguyên Tiêu diễn ra vào rằm tháng Giêng, là dịp cầu an, giải hạn đầu năm. Hội quán Nghĩa An (còn gọi là chùa Ông) là hội quán của người Triều Châu và Hẹ tại Việt Nam. Theo thống kê năm 2019, Việt Nam có khoảng 750.000 người Hoa, trong đó hơn 500.000 người sinh sống tại TPHCM.