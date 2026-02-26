Sáng 26/2 (tức mùng 10 tháng Giêng), trong khuôn khổ lễ hội chùa Ông 2026, lễ Nghinh thần xuất du đường bộ đã diễn ra trên nhiều tuyến đường thuộc phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai.

Hơn 800 người đội mưa diễu hành lễ Nghinh thần xuất du.

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã tập trung tại miếu Phụng Sơn Tự để chuẩn bị cho nghi lễ. Đúng 8h30, đoàn nghinh thần với hơn 800 người chính thức xuất phát, diễu hành qua các tuyến phố chính của phường Trấn Biên với lộ trình dài 2,2km.

Đoàn hóa trang thành các nhân vật trong lễ Nghinh thần.

Đoàn rước gồm các đội lân sư rồng, đội nhạc lễ, các đoàn hóa trang cùng nhiều lực lượng tham gia trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu. Tiếng trống, tiếng chiêng vang lên hòa cùng không khí náo nhiệt dưới thời tiết mưa xuân đầu năm.

Dù thời tiết không thuận lợi, mưa rải rác suốt buổi sáng nhưng người dân vẫn đội mưa, che ô, mặc áo mưa đứng ven đường để chờ xem và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của đoàn Nghinh thần đi qua.

Anh Nguyễn Đình Trọng (ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Tôi ấn tượng nhất là các đội hóa trang rất công phu tạo nên không khí náo nhiệt của lễ hội chùa Ông”.

Đoàn diễu hành đi qua các tuyến đường ở phường Trấn Biên dài 2,2km.

Theo BTC, lễ hội chùa Ông lần thứ 11 năm 2026 sẽ diễn ra từ 25/2-1/3 (tức mùng 9 đến 13 tháng Giêng) với nhiều hoạt động đặc sắc, hứa hẹn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn, kết hợp hài hòa giữa phần lễ truyền thống và phần hội sôi động tạo nên không khí rộn ràng trong những ngày đầu xuân tại phường Trấn Biên.

Trong 5 ngày diễn ra lễ hội, nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật phong phú sẽ được triển khai như biểu diễn đờn ca tài tử, cải lương, tuồng cổ; giao lưu cờ tướng, cờ vua; trình diễn lân - sư - rồng quy mô lớn. Các hoạt động được bố trí đan xen liên tục góp phần giữ nhịp không khí lễ hội xuyên suốt.

Đặc biệt, lễ thả phúc khí cầu và thả đèn hoa đăng trên sông Đồng Nai, khu vực trước chùa Ông được xem là điểm nhấn gửi gắm những ước nguyện về bình an, may mắn trong năm mới, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo bên dòng sông Đồng Nai.

Chùa Ông được xây dựng năm 1684 tại Cù lao Phố (nay là phường Trấn Biên) là ngôi chùa người Hoa có niên đại sớm nhất Nam Bộ, gắn với quá trình khẩn hoang, lập nghiệp của cộng đồng người Việt - Hoa và trở thành dấu ấn lịch sử trên vùng đất phương Nam.