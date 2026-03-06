Sáng 6/3, đông đảo người dân và du khách đã đổ về công viên biển Hà Khê (phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để tham dự lễ hội Cầu ngư truyền thống của ngư dân vùng biển.

Lễ hội Cầu ngư là nét sinh hoạt văn hóa lâu đời của cộng đồng ngư dân Đà Nẵng, thể hiện ước vọng mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng để ngư dân vươn khơi bám biển thuận lợi, tôm cá đầy thuyền.

Lễ Nghinh thần tại lễ hội được tổ chức trang trọng sáng sớm 6/3, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Các bô lão trong làng cùng thực hiện nghi thức Lễ Nghinh thần.

Năm 2016, lễ hội Cầu ngư tại Đà Nẵng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gắn với tín ngưỡng thờ cúng Thần Nam Hải, lấy hình tượng cá Ông - vị thần biển được ngư dân tôn kính như đấng hộ mệnh trên biển.

Với phường Thanh Khê, lễ hội Cầu ngư truyền thống được xem là lễ trọng lớn nhất trong năm của ngư dân vùng biển.

Tại lễ hội, ngoài phần Lễ được diễn ra theo nghi thức truyền thống thì phần hội đa dạng gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Trong ảnh các học sinh được nghe giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa.

Ngư dân tham gia thi đan lưới.

Phần lễ được tổ chức theo nghi thức truyền thống như nghinh thần, cầu an, cầu ngư. Phần hội diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động dân gian của làng chài như thi đan lưới, ngoáy thúng, kéo lưới, gánh cá…

Theo ông Lê Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, lễ hội năm nay thu hút hơn 3.000 lượt người tham gia, cùng gửi gắm ước vọng về một năm biển yên sóng lặng, cuộc sống ấm no.