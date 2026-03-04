Dự khai mạc hội thi có ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành viên BTC Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể.

Ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Hải Phòng, Trưởng BTC hội thi phát biểu khai mạc. Ảnh: Đ.X

Tham gia hội thi năm nay có hơn 150 nghệ nhân của các đội đến từ 16 xã, phường trên địa bàn TP Hải Phòng.

Tại phần thi gói bánh chưng, mỗi đội có 5 nghệ nhân là người địa phương, mặc trang phục lễ hội truyền thống. Trong thời gian quy định là 15 phút, mỗi đội gói 10 chiếc bánh, gồm 5 chiếc bánh mặn và 5 chiếc bánh chay.

Dự thi gói bánh chưng, ai cũng là nghệ nhân khéo tay. Ảnh: Đ.X

Các đội gói bằng tay, không dùng khuôn và chuẩn bị nguyên liệu gồm gạo nếp, đỗ xanh đã bóc vỏ, đồ chín; thịt lợn và các gia vị, hạt tiêu, hành, muối, 1 mâm gỗ, 1 nồi luộc bánh, 1 bếp kiềng, lá dong. Thời gian luộc là 6 tiếng.

Bánh sau khi gói sẽ được luộc trong nhiều giờ. Ảnh: Đ.X

Phần thi giã bánh giầy diễn ra vào buổi chiều, mỗi đội có 6 nghệ nhân mặc trang phục lễ hội truyền thống. Thời gian đồ xôi, giã bánh và hoàn thiện 5 chiếc bánh là 50 phút.

5 chiếc bánh phải nặn thống nhất về hình dáng, kích thước, tròn, đều. Sau khi hoàn thiện, trên bánh dán chữ Hán Nôm: “Phúc”, “Lộc”, “Thọ” màu đỏ.

Ảnh: Đ.X

Hội thi bánh chưng, bánh giầy là hoạt động hướng về Quốc lễ giỗ Tổ Hùng Vương, tri ân các anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Tam tổ Trúc Lâm nhằm thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Hội thi góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống trong phong tục gói bánh chưng, giã bánh giầy trên địa bàn thành phố. Đây cũng là điểm nhấn giàu ý nghĩa văn hóa trong Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương.