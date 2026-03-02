Sự kiện văn hóa thúc đẩy du lịch địa phương

Thiên Cấm Sơn mỗi độ xuân về lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ hơn, nhưng giá trị cốt lõi vẫn là sự giao hòa giữa thiên nhiên hùng vĩ và đời sống tâm linh sâu sắc.

Điểm nhấn nổi bật của mùa cao điểm du lịch đầu năm là Lễ hội Hoa đăng Thiên Cấm Sơn, diễn ra vào ngày 07/03/2026 (nhằm ngày 19 tháng Giêng âm lịch). Đây không chỉ là hoạt động cầu an đầu năm mà còn là sản phẩm du lịch văn hóa có sức lan tỏa lớn, thu hút hàng vạn lượt khách tham gia.

Toàn cảnh Núi Cấm nhộn nhịp du khách tham gia Lễ hội Hoa đăng

Trong không gian hồ Thủy Liêm tĩnh lặng, hàng nghìn đóa hoa đăng được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh giữa núi rừng Thất Sơn. Song hành cùng nghi thức hoa đăng là các hoạt động chiêm bái tại Bảo tháp Xá lợi Phật - công trình tâm linh nổi bật trên đỉnh Thiên Cấm Sơn, góp phần định vị nơi đây như một trung tâm hành hương quan trọng của vùng Tây Nam Bộ.

Khi ánh hoa đăng thắp sáng mặt hồ, khi dòng người thành kính hướng về Bảo tháp Xá lợi Phật, khi cabin cáp treo lướt nhẹ giữa mây chiều - đó không chỉ là hình ảnh của một lễ hội, mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của du lịch Núi Cấm.

Đóa liên hoa mang theo ước nguyện an lành

Giảm 30% giá vé cáp treo và giá dịch vụ xe lữ hành lên núi

Sở hữu lợi thế cảnh quan đặc trưng của dãy Thất Sơn, cùng hệ sinh thái dịch vụ được đầu tư đồng bộ, Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm đã triển khai chuỗi hoạt động và chính sách ưu đãi nhằm kích cầu, gia tăng trải nghiệm và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến trong mùa lễ hội.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia lễ hội và tham quan toàn bộ quần thể Núi Cấm, Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm triển khai chương trình giảm 30% giá vé cáp treo và giá dịch vụ xe lữ hành lên núi trong khung giờ 16h - 21h.

Hệ thống cáp treo hiện đại rút ngắn thời gian di chuyển từ chân núi lên đỉnh còn khoảng 10-15 phút, bảo đảm an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng du khách, đặc biệt là người lớn tuổi và gia đình có trẻ nhỏ. Từ cabin trên cao, toàn cảnh đồng bằng An Giang trải dài khoáng đạt, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo - giá trị gia tăng đáng kể cho sản phẩm du lịch Núi Cấm.

Chính sách ưu đãi trong khung giờ vàng không chỉ góp phần phân bổ lưu lượng khách hợp lý mà còn thể hiện sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp trước xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch tâm linh dịp đầu năm.

Hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ - nâng cao trải nghiệm trọn gói

Bên cạnh sự kiện và ưu đãi vận chuyển, hệ sinh thái dịch vụ tại Lâm Viên được tổ chức đồng bộ. Nhà hàng Hoa Anh Đào tại khu vực nhà ga cáp treo sẵn sàng phục vụ thực đơn chay đa dạng, đáp ứng nhu cầu của các đoàn hành hương và khách du lịch tập thể. Lâm Viên Hotel & Retreat dưới chân núi cung cấp không gian lưu trú tiện nghi, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, phù hợp cho du khách lưu lại qua đêm.

Chuỗi dịch vụ khép kín - từ vận chuyển, ẩm thực, tham quan đến lưu trú - giúp hành trình du xuân không bị gián đoạn, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm tổng thể. Đây cũng là mô hình phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay, khi du khách không chỉ tìm kiếm điểm check-in mà còn ưu tiên giá trị tinh thần và sự trọn vẹn trong hành trình.

Phù điêu uy nghi biểu tượng cho hành trình gieo duyên lành

Trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang phục hồi và tái cấu trúc theo hướng chất lượng, bền vững, mô hình kết hợp tâm linh - sinh thái - nghỉ dưỡng tại Núi Cấm được xem là hướng phát triển phù hợp.

Việc tổ chức lễ hội bài bản, kết hợp yếu tố văn hóa - tín ngưỡng - du lịch gắn với chính sách kích cầu linh hoạt đã tạo hiệu ứng tích cực, vừa đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân, vừa thúc đẩy doanh thu dịch vụ lưu trú, ẩm thực và vận chuyển trên địa bàn.

Khu du lịch Lâm Viên Núi Cấm Địa chỉ: An Hòa, Núi Cấm, An Giang Điện thoại: 02966 599 996 (Phòng Kinh Doanh Tổng Hợp) Facebook: https://www.facebook.com/lamviennuicam?locale=vi_VN

Mỹ Phúc