Để được chiêm bái xá lợi Phật, nhiều người dân đến chờ đợi từ đêm hôm trước trên vỉa hè phố Quán Sứ.

Đến 5h sáng 14/5, hàng nghìn người đã xếp hàng để vào chùa Quán Sứ chiêm bái xá lợi Phật.

Chị Trịnh Thị Lan, 57 tuổi ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên là một trong những người xếp hàng đầu tiên. Đoàn của chị gồm 26 người xuất phát từ 12h trưa hôm qua, dự lễ cung nghinh xá lợi Đức Phật về chùa Quán Sứ và cung rước quanh Hồ Hoàn Kiếm.

“Mong muốn lớn nhất của tôi khi đảnh lễ xá lợi Phật là chúng sinh trên toàn cầu được hạnh phúc, no ấm, hòa bình, không còn chiến tranh; gia đình tôi luôn bình an, hạnh phúc”, chị Lan chia sẻ.

Các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo đông nghẹt người. Lực lượng an ninh đã điều tiết giao thông giúp bà con được thuận lợi chiêm bái xá lợi Phật.

Đúng 6h cổng chùa Quán Sứ mở để các phật tử vào chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Anh La Văn Long ở Bắc Giang cùng gia đình đến xếp hàng từ sớm để được vào chiêm bái.

Bà Nguyễn Thị Nhã, tiểu khu 7, thị trấn Phù Yên, tỉnh Sơn La xuất hành từ nhà lúc 10h hôm qua và có mặt tại chùa Quán Sứ lúc 3h30 sáng nay. “Nghe tin xá lợi Đức Phật từ Ấn Độ sang, tôi mong muốn về đây thật sớm để được chiêm bái, cầu mong may mắn, bình an cho gia đình và xin Phật hồi hướng cho các chúng sinh để mọi người đều bình an. Duyên may được vào chiêm bái, đảnh lễ, xá lợi Phật từ sớm, tôi rất phấn khởi và toại nguyện”, bà Nhã chia sẻ.

Dòng người nối hàng dài trên phố Quán Sứ.

Bày tỏ sự tôn kính, nhiều người mang theo ảnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Trong số khách háo hức được chiêm bái xá lợi Phật có cả những bạn trẻ.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương (pháp danh Diệu Duyên) đang sinh sống tại Lào Cai là một trong số ít người may mắn được chiêm bái xá lợi Đức Phật ngay trong đêm.

Chiều qua, bà Hương đã đứng ở đường Võ Chí Công để cung nghinh khi xá lợi Phật được cung rước từ sân bay Nội Bài về chùa Quán Sứ. 23h đêm qua bà bắt xe ra chùa Quán Sứ để xếp hàng sớm, may mắn được duyên lành chiêm bái sớm.

“Được chiêm bái xá lợi Đức Phật - quốc bảo của Ấn Độ như thế này, chúng tôi cảm thấy rất hoan hỷ. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã thiết lập quan hệ tương giao quốc tế rất tốt để người dân, phật tử Việt Nam có duyên lành này”, bà Hương bày tỏ.

Tại khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô, hàng nghìn người xếp hàng dài từ chùa Quán Sứ đến đây, kiên nhẫn chờ đợi để chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Ban tổ chức đã lắp đặt hệ thống rào để đảm bảo trật tự, không xảy ra lộn xộn.

Có mặt trong đoàn 50 phật tử đến từ chùa Phúc Long (Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì), chị An Vui cho biết, cảm thấy rất hạnh phúc khi có cơ hội được chiêm bái xá lợi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Xá lợi Đức Phật đang được tôn trí tại hội trường trung tâm chùa Quán Sứ để nhân dân, tín đồ phật tử gần xa chiêm bái, đảnh lễ.

Dòng người lần lượt được vào trong để tận mắt chứng kiến xá lợi Phật ngự ở vị trí trung tâm.

Cận cảnh xá lợi Phật.

Thời gian xá lợi tôn trí tại chùa Quán Sứ để nhân dân, phật tử chiêm bái từ 6h-21h hôm nay cho đến ngày 16/5. Sáng 17/5, xá lợi Đức Phật sẽ được cung rước về chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam) để tôn trí tại điện Tam Thế đến 12h ngày 20/5.