Người dân mang theo lễ vật để dự lễ Tháp Bà Ponagar ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Ngọc

Sáng 7/5 (nhằm ngày 21/3 Âm lịch), đông đảo người dân và du khách đã tìm về Khu di tích Tháp Bà Ponagar trên đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang để tham gia lễ hội. Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và phong tục thờ Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm.

Hàng nghìn người đổ về Nha Trang dự lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Từ sáng sớm, từng đoàn khách trong trang phục chỉnh tề, trang nghiêm đã có mặt để dự lễ. Trong số đó, rất đông đồng bào Chăm đội lễ vật dâng lên Mẹ xứ sở Thiên Y Ana Thánh Mẫu tại ngôi tháp cổ. Họ mang theo trầu cau, rượu, trái cây... để thực hiện nghi thức tín ngưỡng, cầu mong những điều tốt đẹp nhất.

Người dân trong trang phục nghiêm trang dự lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Đang cẩn thận soạn lễ vật dưới chân tháp, ông Năm Trầu (người Chăm) cho biết, khi đến viếng Mẫu, đồng bào Chăm thường mang theo các sản vật mộc mạc như rau củ, hoa trái, gà... "Khi cúng, tôi thường cầu cho gia đạo bình an, sức khỏe dồi dào, anh em hòa thuận, con cháu ngoan ngoãn, học hành tấn tới. Về với Mẹ là ngày vui, ai cũng hướng thiện và tưởng nhớ người đã có công khai hoang, mở cõi, dạy bảo chúng dân", ông chia sẻ.

Không chỉ có người dân địa phương, hàng nghìn du khách từ các tỉnh thành như Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đà Nẵng... cũng hội tụ về đây. Ông Nguyễn Minh Phước (53 tuổi, quê TP Đà Nẵng) cho biết, gia đình ông gồm 3 người xuất phát từ Đà Nẵng, khi đến Nha Trang từ sáng sớm là đi thẳng đến Tháp Bà Ponagar. Ông Phước đã chu đáo chuẩn bị trái cây, hương đèn cùng trang phục, áo mũ nghiêm trang để dâng lễ.

Ông Nguyễn Minh Phước ở TP Đà Nẵng đã chuẩn bị trái cây, hương đèn cùng trang phục, áo mũ nghiêm trang để dâng lễ. Ảnh: Xuân Ngọc

Do lượng khách đoàn đổ về rất đông, nhiều người phải chuẩn bị lễ vật từ phía ngoài khuôn viên, kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt tiến vào bên trong tháp chính để dâng hương cúng bái.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Mẫu Thiên Y Ana của người Việt và Nữ thần Pô Inư Nưgar - Người Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm. Các nghi thức tại lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện nét đẹp giao thoa văn hóa tín ngưỡng độc đáo giữa hai dân tộc Việt - Chăm.

Người dân thể hiện tấm lòng thành kính với Mẹ xứ sở. Ảnh: Xuân Ngọc

Năm nay, Lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 5/5 đến 11/5 (tức 19 - 25/3 Âm lịch) và mở cửa miễn phí đón khách. Lễ hội bao gồm 12 nhóm hoạt động chính như: Lễ rước nước, lễ thay y Mẫu, lễ rước kiệu, cầu siêu, thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an và lễ dâng hương. Trước đó, lễ khai mạc chính thức đã diễn ra vào tối 6/5.

Đông đảo du khách thập phương tham gia Lễ hội Tháp Bà Ponagar. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay thu hút hơn 100 đoàn đăng ký tham gia cùng hàng nghìn người hành hương, tham quan mỗi ngày. Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, Ban tổ chức đã tăng cường tối đa lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ người dân.

Ban tổ chức tăng cường lực lượng túc trực nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ảnh: Xuân Ngọc

Tháp Bà PoNagar là quần thể di tích lịch sử - văn hóa có niên đại từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, hiện lưu giữ 14 đạo sắc phong (trong đó có 6 sắc phong của các vua triều Nguyễn cho Thiên Y A Na) và hệ thống bia ký cổ bằng chữ Sanskrit, chữ Champa. Nơi đây không chỉ có giá trị to lớn về kiến trúc, lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động cho sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Chăm qua hình tượng Nữ thần Pô Inư Nưgar.