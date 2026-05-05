Đoàn người tham gia dự lễ rước nước. Ảnh: X.N

Sáng 5/5 (tức 19/3 âm lịch), lễ rước nước - một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ hội Tháp Bà Ponagar đã chính thức diễn ra. Đoàn rước có sự tham gia của hơn 100 người, gồm đại diện ban nghi lễ, chức sắc người Chăm, Ban Quản lý di tích, Hội Bảo tồn Di sản văn hóa và du lịch tâm linh tỉnh, cùng các câu lạc bộ tín ngưỡng thờ Mẫu Thiên Y A Na và đông đảo người dân địa phương.

Trong trang phục truyền thống, đoàn rước mang theo lễ phẩm, hương hoa, đi cùng xe hoa và kiệu rước di chuyển từ Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar đến chùa Hải Ấn (còn gọi là chùa Hang, phường Bắc Nha Trang). Tại đây, chủ lễ dâng hương, khấn xin nước thiêng, được đựng trong lu gốm Chăm hoặc bình đồng, che chắn cẩn thận trước khi trở về Tháp Bà Ponagar.

Xe hoa, kiệu lọng được trang trí khi tham gia lễ rước nước. Ảnh: X.N

Nước rước về sau đó được tinh chế cùng rượu gạo trắng và hoa tươi như cúc vàng, hoa điệp để phục vụ nghi lễ Mộc dục tắm tượng Nữ thần, mang ý nghĩa thanh lọc không gian linh thiêng và cầu bình an cho nhân dân.

Nguồn nước tinh khiết lấy từ chùa Hải Ấn - ngôi chùa mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc với người dân địa phương - sẽ được đưa về, sau đó dùng để thực hiện nghi thức tắm tượng Nữ thần Pô Nagar trong lễ thay y Mẫu diễn ra vào ngày 6/5 (20/3 âm lịch).

Theo ghi chép, lễ rước nước không chỉ mang ý nghĩa thanh tẩy, ban phước lành mà còn thể hiện lòng thành kính sâu sắc, tôn vinh công đức của Mẹ xứ sở Pô Inư Nưgar - Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Những người Chăm trong trang phục truyền thống dự lễ rước nước cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Ảnh: X.N

Lễ hội Tháp Bà PoNagar được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Mẫu Thiên Y A Na của người Việt và Nữ thần Pô Inư Nưgar - Người Mẹ xứ sở của đồng bào Chăm. Các nghi thức tại lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện nét đẹp giao thoa văn hóa tín ngưỡng giữa người Việt và người Chăm.

Chia sẻ về ý nghĩa nghi lễ, ông Đàng Tấn Niên (Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh) cho biết: “Với người Chăm, rước nước đầu năm là để cầu mưa thuận gió hòa, làm ăn phát đạt, sức khỏe dồi dào. Chúng tôi không chỉ cầu riêng cho cộng đồng mình mà còn nguyện ước cho tất cả các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam đều được ấm no, thịnh vượng".

Một vị chức sắc người Chăm thực hiện nghi thức lấy nước. Ảnh: X.N

Thiếu nữ Chăm lấy nước để đưa về về dâng Mẫu ở di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà PoNagar. Ảnh: X.N

Năm nay, lễ hội Tháp Bà Ponagar diễn ra từ ngày 5/5 đến 11/5 (tức 19 - 25/3 âm lịch) và mở cửa đón khách miễn phí. Lễ hội bao gồm 12 nhóm hoạt động chính như: Lễ rước nước, lễ thay y Mẫu, lễ rước kiệu, cầu siêu, thả hoa đăng, lễ cầu quốc thái dân an và lễ dâng hương. Lễ khai mạc chính thức diễn ra vào tối 6/5.

Thành viên tham gia đoàn thực hiện nghi thức dâng nước. Ảnh: X.N

Tháp Bà PoNagar là quần thể di tích lịch sử - văn hóa có niên đại từ thế kỷ VIII đến thế kỷ XIII, hiện lưu giữ 14 đạo sắc phong (trong đó có 6 sắc phong của các vua triều Nguyễn cho Thiên Y A Na) và hệ thống bia ký cổ bằng chữ Sanskrit, chữ Champa. Nơi đây không chỉ có giá trị to lớn về kiến trúc, lịch sử mà còn là biểu tượng sinh động cho sự gắn kết bền chặt giữa hai dân tộc Việt - Chăm qua hình tượng Nữ thần Pô Inư Nưgar.

