Chánh phối sư Thượng Phong Thanh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên, cho biết đạo Cao Đài mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi hiệp nhứt”, hướng con người đến đời sống đạo đức, thương yêu và hòa ái. Trong quá trình hình thành và phát triển, đạo Cao Đài có những đóng góp trên các lĩnh vực văn hóa, đạo đức, xã hội, đồng thời đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.