Sáng 5/7, đông đảo chức sắc, chức việc và tín đồ tham dự lễ Tiếp rước Huấn lịch Hội Thánh tại Văn phòng Ban đại diện Hội Thánh Cao đài tại TPHCM (phường Chợ Quán).

Lễ Tiếp rước Huấn lịnh được cử hành theo nghi thức truyền thống của đạo Cao Đài.

Theo Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh TPHCM, lễ Tiếp rước Huấn Lịnh là nghi thức quan trọng của Đạo Cao Đài nhằm cung nghinh và tiếp nhận Huấn lịnh do Hội thánh ban hành. Trong Huấn lịnh lần này có nội dung kiện toàn tổ chức và bổ nhiệm nhân sự Ban Đại diện Hội thánh TPHCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh, dấu mốc này diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng có ý nghĩa khi thành phố luôn là nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, tín ngưỡng và tôn giáo.

Theo ông, việc hợp nhất các họ đạo và ban nghi lễ sẽ tăng cường sự gắn kết, phát huy tinh thần đoàn kết trong hoạt động đạo sự và phụng sự xã hội, qua đó lan tỏa các giá trị đạo đức, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Dân tộc và Tôn giáo TPHCM cùng đại diện các sở, ngành, địa phương và đông đảo chức sắc, chức việc, đồng đạo Đạo Cao Đài.

Dịp này, Hội thánh công bố huấn lịnh bổ nhiệm Ban Đại diện Hội thánh TPHCM nhiệm kỳ mới. Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Đại diện cùng các chức danh Phó Trưởng Ban và Thư ký Ban Đại diện.

Ban Đại diện Hội thánh nhiệm kỳ mới xác định tiếp tục lấy việc củng cố đức tin, chăm lo đời sống tinh thần của tín hữu làm trọng tâm; thực hiện chu toàn các nghi lễ của đạo, phát huy tinh thần từ bi, bác ái, đại đồng và phương châm 'tốt đời, đẹp đạo' thông qua các hoạt động nhân đạo, từ thiện và phụng sự cộng đồng.

Theo Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh, Ban Đại diện nhiệm kỳ mới, sau khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động hành đạo của Đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương. Trong nhiệm kỳ hành đạo 2022-2027, cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính trên cả nước, Hội thánh cũng tiến hành điều chỉnh địa giới hành đạo và kiện toàn tổ chức cho phù hợp.

Tại TPHCM, Ban Đại diện Hội thánh của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu được hợp nhất thành Ban Đại diện Hội thánh TPHCM.