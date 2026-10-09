Tiếp nối thành công của mùa Trung thu 2025, năm nay Cà Phê Muối Chú Long tiếp tục mang Phiên Chợ Trăng Rằm trở lại vào ngày 25 và 26/9 tại Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường An Lạc (TP.HCM).

Sự kiện mở cửa miễn phí đã thu hút gần 2.000 lượt khách mỗi ngày với nhiều hoạt động vui chơi, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực đến chương trình sân khấu buổi tối dành cho các em nhỏ cùng gia đình.

Một dịp để cả gia đình quây quần đón trăng

Vào ban ngày, các bé được thử sức với những trò chơi đòi hỏi sự khéo léo như ném phi tiêu, hạ gục tháp lon đến các hoạt động vận động như nhảy bao bố, vượt chướng ngại vật, mỗi thử thách đều mang đến những tiếng cười và sự hào hứng cho các bạn nhỏ. Không chỉ vui chơi, các bé còn có thể nhận những món quà xinh xắn sau khi hoàn thành thử thách.

Không gian Phiên Chợ Trăng Rằm 2026. Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long

Bên cạnh đó, các workshop thủ công cũng thu hút nhiều bạn nhỏ tự tay trang trí lồng đèn, trang trí ly cà phê hay tô tượng. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản lại trở thành dịp để các bé thỏa sức sáng tạo và mang về những món đồ do chính mình hoàn thiện.

Để “tiếp sức” cho các bạn nhỏ vui chơi, Cà Phê Muối Chú Long đã chuẩn bị gần 3.000 phần ăn miễn phí bao gồm đồ ăn nhẹ và nước uống. Các phụ huynh cũng đã có những trải nghiệm vui vẻ bên con và giải khát bằng những ly trà, cà phê muối đến từ quầy Cà Phê Muối Chú Long được bán trong sự kiện phục vụ khách hàng.

Buổi tối, không khí tại sự kiện trở nên nhộn nhịp hơn. Các gia đình cùng tập trung về khu vực sân khấu để thưởng thức những tiết mục văn nghệ thiếu nhi, tham gia minigame, giao lưu cùng ca sĩ và theo dõi các màn ảo thuật, múa lân.

Cuối chương trình, các bạn nhỏ cùng tham gia rước đèn và nối thành đoàn rồng rắn theo chân chú lân quanh khu vực sự kiện. Hoạt động quen thuộc được tái hiện giúp các em có thêm cơ hội trải nghiệm không khí Trung thu truyền thống, từ đó lưu giữ những kỉ niệm đẹp bên gia đình.

100 phần quà khuyến học được trao cho các bạn nhỏ

Không chỉ tạo ra một sân chơi trong mùa Tết thiếu nhi, Phiên Chợ Trăng Rằm 2026 còn dành một phần hoạt động để khích lệ tinh thần học tập của các bạn nhỏ.

Các bé nhận quà khuyến học. Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long

Tại sự kiện, 100 phần quà khuyến học đã được chú Long và đại diện Đoàn phường An Lạc trao tận tay đến các em. Những phần quà là lời động viên để các bạn nhỏ tiếp tục cố gắng trong học tập và thêm niềm vui trong mùa Trung thu.

Chia sẻ về ý nghĩa của Phiên Chợ Trăng Rằm, chú Long cho biết: “Đây là tâm huyết của tôi và đội ngũ Cà Phê Muối Chú Long. Tôi mong các bé thiếu nhi sẽ có thêm nhiều ký ức tuổi thơ thật đẹp: được vui chơi, được nhận quà và cả những điều ý nghĩa trên hành trình lớn lên.”

Cà phê Buôn Mê - món mới được công bố trong sự kiện

Một điểm nhấn đặc biệt tại Phiên Chợ Trăng Rằm 2026 là sự xuất hiện của Cà phê Buôn Mê - món nước mới được ra mắt và bán thử ngay tại sự kiện.

Lấy cảm hứng từ Buôn Ma Thuột - vùng đất được biết đến là thủ phủ cà phê của Việt Nam, món nước giữ lại vị cà phê sữa quen thuộc, thêm một lớp kem béo dẻo nhẹ bên trên tạo nên một hương vị rất đặc trưng. Theo chú Long chia sẻ, cà phê Buôn Mê sẽ sớm có mặt trên toàn chuỗi Cà Phê Muối Chú Long trong thời gian sắp tới.

Cà phê Buôn Mê được bán thử tại sự kiện. Ảnh: Cà Phê Muối Chú Long

Khép lại hai ngày, hơn 100 nhân sự đã cùng nhau góp sức để chương trình được diễn ra suôn sẻ. Từ các hoạt động vui chơi đến các chương trình sân khấu đặc sắc, Phiên Chợ Trăng Rằm 2026 hướng đến việc tạo thêm một không gian để trẻ em và gia đình cùng nhau vui chơi, phá cỗ.

Sau hai mùa tổ chức, Cà Phê Muối Chú Long mong muốn duy trì sự kiện như một hoạt động thường niên để mọi gia đình có thêm một địa điểm vui chơi và các em nhỏ có thêm cơ hội trải nghiệm những hoạt động gắn với Tết Thiếu nhi.

(Nguồn: Cà Phê Muối Chú Long)