Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Quốc tế (DITP) – Bộ Thương mại Thái Lan, Văn phòng Thương mại, Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Hà Nội phối hợp cùng Công ty Central Retail Việt Nam tổ chức, nhằm giới thiệu những sản phẩm chất lượng cao từ các thương hiệu Thái Lan đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Đây là dịp để khách hàng trải nghiệm đa dạng ngành hàng từ thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo, sản phẩm gia dụng, chăm sóc cá nhân đến các sản phẩm dành cho thú cưng – những nhóm sản phẩm đã tạo được dấu ấn trên thị trường Việt Nam.

Đa dạng lựa chọn từ những thương hiệu Thái Lan quen thuộc

Điểm nổi bật của chương trình năm nay là sự phong phú về danh mục sản phẩm, đáp ứng nhiều nhu cầu mua sắm hằng ngày của người tiêu dùng.

Ở nhóm thực phẩm và đồ uống, khách hàng có thể tìm thấy các sản phẩm quen thuộc như sản phẩm nước cốt dửa AROY-D, SUREE; mì ăn liền từ MAMA, WAI WAI; nước trái cây, nước giải khát từ MALEE, DEEDO, TIPCO, MOGU MOGU; nước tăng lực CARABAO, RED BULL, WARRIOR; cùng các sản phẩm sữa như sữa chua BETAGEN, YO GOOD, sữa hạt 137 DEGREES, các loại nước sốt, gia vị MAE PRANOM, AROY-D, tương ớt Sriracha NANG FA, đồ hộp NAUTILUS, SELECT, và vô số thực phẩm tiện lợi khác.

Bên cạnh đó, khu vực đồ ăn vặt, bánh kẹo và thạch quy tụ nhiều thương hiệu được người tiêu dùng yêu thích như TAO KAE NOI, MIX, MAX, KOH-KAE, BENTO, IMPERIAL, ROSY, TALAETHONG, LOTUS, FULL FISH, NANACO, v.v. mang đến nhiều lựa chọn cho những bữa ăn nhẹ và nhu cầu thưởng thức hương vị Thái Lan.

Không chỉ có thực phẩm, chương trình còn giới thiệu nhóm sản phẩm gia dụng với các thương hiệu như OCEAN, ZEBRA, KIWI, EAGLE, MICRON, nước giặt ESSENCE, D-NEE; nhóm chăm sóc cá nhân gồm sản phẩm chăm sóc da, răng miệng và em bé A BONNE, SPARKLE, RII, D-NEE, BABI MILD; cùng các sản phẩm chăm sóc thú cưng từ SMART HEART, WHISKAS, ME-O.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm đưa hàng Thái đến gần người tiêu dùng Việt Nam

Không chỉ là chương trình ưu đãi mua sắm, Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách hàng tại điểm bán như trình diễn nấu ăn trực tiếp, khám phá cách chế biến món ăn từ nguyên liệu Thái Lan, nhận các ưu đãi độc quyền và chương trình khuyến mãi đặc biệt.

Song song với hoạt động tại hệ thống cửa hàng, chương trình cũng triển khai các phiên livestream trên Facebook và TikTok, kết hợp cùng các video trải nghiệm từ các KOL trong lĩnh vực ẩm thực và phong cách sống tại Việt Nam nhằm giới thiệu sản phẩm, chia sẻ ý tưởng sử dụng và cập nhật các ưu đãi nổi bật trong thời gian diễn ra sự kiện.

Theo ban tổ chức, chương trình không chỉ giúp người tiêu dùng Việt tiếp cận các sản phẩm Thái Lan chất lượng với mức giá hấp dẫn, mà còn góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương, tăng cường kết nối thương mại giữa doanh nghiệp hai nước.

Tuần lễ Sản phẩm Thái Lan 2026 diễn ra từ 16/7 đến 29/7/2026 tại các cửa hàng GO!, mini go! và Tops Market trên toàn quốc.

Thông tin cập nhật sự kiện:

Facebook: Think Thailand

TikTok: @thaitradehanoi

Website: go-vietnam.vn | topsmarket.vnFacebook: Think Thailand

TikTok: @thaitradehanoi

Website: go-vietnam.vn | topsmarket.vn

Bích Đào