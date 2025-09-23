Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản trong 8 tháng năm 2025 đạt 1,08 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Việt Nam hiện là nhà cung cấp thủy sản lớn thứ ba cho Nhật Bản, sau Trung Quốc và Chile.

Xét theo từng mặt hàng, tính đến hết tháng 7 năm nay, tôm vẫn là loại thủy sản có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang Nhật Bản với 42.562 tấn, giá trị đạt gần 347 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu tôm tăng 30,5% về lượng và tăng 26,6% về giá trị.

Các vị trí tiếp theo lần lượt là cá đông lạnh 296 triệu USD, mực 46 triệu USD, cua 44,6 triệu USD, cá tra và basa 40,3 triệu USD, bạch tuộc 37,2 triệu USD, trứng cá 24,5 triệu USD, cá ngừ 22,4 triệu USD, chả cá 17,2 triệu USD, cá khô 14,4 triệu USD.

Đáng chú ý, trong top 13 mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực sang thị trường Nhật Bản còn có mắm, sò và nghêu. Đây vốn là các mặt hàng bình dân ở chợ Việt, nhưng lại được khách Nhật Bản mua với giá đắt đỏ.

Nghêu là mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong nhóm 13 mặt hàng thủy sản chủ lực xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Lê Dương

Cụ thể, trong 7 tháng, xuất khẩu mắm sang Nhật Bản tăng mạnh 46,2% về lượng và tăng tới 116,6% về giá trị.

Mặt hàng sò các loại cũng tăng 134,9% về lượng và tăng 146,8% về giá trị.

Tương tự, xuất khẩu nghêu sang Nhật Bản tăng vọt 183,1% về lượng và tăng tới 949% về giá trị (gấp 10,5 lần) so với cùng kỳ năm 2024.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ tiếp tục tăng trưởng. Nhu cầu tại thị trường này đang phục hồi, cùng với các lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do như CPTPP và VJEPA.

Ngoài ra, nhập khẩu thủy sản của Nhật thường tăng vào cuối năm, tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam gia tăng giá trị tại thị trường này.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp thủy sản Việt cần đảm bảo tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, bao gồm tiêu chuẩn dư lượng kháng sinh đối với thủy sản nuôi trồng và các quy định khác về vệ sinh, kiểm dịch, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc.