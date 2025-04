Thời gian gần đây, tình trạng hàng rong đẩy xe vào phố đi bộ hồ Gươm để bán xuất hiện dày đặc. Có những mặt hàng không mấy ai mặn mà nhưng cũng có loại quà vặt được nhiều bạn trẻ dừng chân để mua.

Cảnh này xuất hiện nhan nhản quanh các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Lò Sũ và quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ba ngày dịp cuối tuần và nghỉ lễ giỗ Tổ.

Đặc biệt là những hàng bán thịt xiên que bày bán tràn lan, không có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm này chưa được các cơ quan chức năng kiểm chứng và không đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hồi cuối tháng 3, Cục An toàn thực phẩm đã cảnh báo, các thức ăn đường phố như thịt nướng, xiên que... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm do điều kiện bảo quản, chế biến, nguy cơ nhiễm vi sinh vật, hóa chất.

Những người bán thường không dùng bao tay, còn các mặt hàng xiên nướng có nhiều màu sắc bất thường, dầu chiên đen sậm, nhiều cặn, không được che đậy cẩn thận.

Bất kỳ vị trí nào khắp phố đi bộ, du khách cũng có thể thấy cảnh nghi ngút hơi và khói bốc từ những bếp nướng. Người bán thường đặt chúng trên chiếc bàn cố định một chỗ hoặc xe đẩy bán rong.

Theo khảo sát của phóng viên, tuy khách vui chơi đông nhưng không có nhiều người ghé vào mua những mặt hàng này.

Những chiếc xe đẩy hoa quả với đủ loại chuối, xoài, dứa, ổi, nhót... cũng được người bán hiên ngang đặt giữa lòng đường chào mời khách.

Một hàng rong bán mít chỉ được che đậy nilon nửa kín nửa hở. Người bán tiện đâu ngả quang gánh ra ngồi đấy.

Xôi dừa, xôi cốm lá sen được gói sẵn nhưng mở tung bày trên thúng cạnh nhiều bước chân người qua lại.

Một số hàng bán đồ giải khát cho khách ngồi hẳn xuống lòng đường khiến người đi bộ phải né tránh.

Một số vị trí bên hồ Gươm bị hàng quán chiếm dụng bày ghế nhựa cho khách ngồi trông rất nhếch nhác, khiến phố đi bộ như một cái chợ.

Đầu năm 2021, UBND quận Hoàn Kiếm đã thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội. Đội An ninh trật tự, một đơn vị chuyên trách trực thuộc Ban Quản lý, có nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và du khách nhằm duy trì an ninh trật tự. Ngoài công tác tuyên truyền, Đội còn thực hiện giám sát và phối hợp cùng các cơ quan chức năng, như công an, để xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến việc bán hàng rong và chiếm dụng vỉa hè.