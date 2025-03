Ngày 3/3, theo ghi nhận của PV VietNamNet, từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã có mặt tại bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An (số 108, đường Hoàng Phan Thái, phường Nghi Phú, TP Vinh) để nộp hồ sơ chờ cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX).

Hàng trăm người xếp hàng chờ tại bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An.

Để hỗ trợ bà con cấp đổi giấy tờ, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ hướng dẫn, tiếp nhận thông tin từ người dân. Ngoài ra, ở khu vực tiếp nhận hồ sơ, nhiều cán bộ thuộc Sở GTVT cũng có mặt để hướng dẫn lực lượng CSGT các thủ tục trong ngày đầu giao nhận nhiệm vụ từ Sở GTVT sang Công an tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1990, trú phường Lê Lợi, TP Vinh) cho biết: "Bằng lái xe của tôi bị mất, nên tôi đến để nộp hồ sơ, làm thủ tục cấp đổi lại. Tuy nhiên, chờ từ 7h sáng đến 11h vẫn chưa đến lượt vì người dân tới quá đông. Do bận chăm sóc con nhỏ, tôi đành cầm hồ sơ về, chờ hôm sau lên làm lại".

Hàng trăm người dân chờ đến lượt nộp hồ sơ.

Cầm GPLX hạng C trên tay, khi thời hạn chỉ còn 1 ngày (3/3/2025), anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1977, trú TP Vinh) tỏ ra vô cùng lo lắng. "Tôi chờ hơn 1 tháng vẫn chưa được cấp đổi được GPLX. Tính đến hôm nay là ngày cuối cùng hết hạn, nếu chưa làm xong thủ tục, buộc tôi phải học và thi lại.

Nhìn hàng trăm người đang ngồi chờ đến lượt, tôi rất lo lắng, liệu hồ sơ của mình có được giải quyết trong ngày hay không?", anh Thanh nói.

Cán bộ Sở GTVT hướng dẫn CSGT trong những ngày đầu nhận nhiệm vụ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Thượng tá Nguyễn Hàm Thắng, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong ngày hôm nay, có khoảng 400 người dân đến nộp hồ sơ cấp, đổi GPLX.

Rất đông hồ sơ chờ giải quyết

Theo ông Thắng, vừa qua đang trong giai đoạn chuyển giao, nên những ngày đầu, công dân đến nộp hồ sơ cấp, đổi GPLX rất đông. Về tiếp nhận công việc từ Sở GTVT, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động triển khai nhiệm vụ để việc bàn giao được thuận lợi.

CSGT Công an tỉnh Nghệ An cố gắng không để thủ tục của người dân bị gián đoạn.

"Dự kiến trong ngày có khoảng 400 hồ sơ cấp, đổi GPLX. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành, xử lý xong trong ngày. Mục tiêu là không được ngắt quãng, không được gián đoạn, phục vụ tốt nhất cho người dân. Đặc biệt đối với những người dân cấp đổi GPLX đến ngày hết hạn. Trường hợp những hồ sơ không xử lý xong trong ngày, ngày mai sẽ ưu tiên những hồ sơ đang tồn", Thượng tá Thắng nói.

Nhiều người dân chen chân chờ đến lượt nộp hồ sơ.

"Khó khăn lớn nhất là cán bộ mới làm quen với công việc, những ngày đầu tiếp cận hồ sơ còn lúng túng. Tuy nhiên cán bộ công an sẽ cố gắng bắt nhịp, giải quyết thủ tục nhanh nhất cho người dân", ông Thắng cho biết thêm.