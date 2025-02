Hôm nay (25/2) Công an TPHCM tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho cán bộ chiến sĩ CSGT thuộc Công an TPHCM.

Được biết, đợt tập huấn này diễn ra từ ngày 24 - 28/2 tại Trung tâm sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng GTVT TPHCM với mục đích trang bị kiến thức pháp luật, quy trình nghiệp vụ và kỹ năng thực tế về công tác sát hạch lái xe cho lực lượng công an.

CSGT TPHCM tập huấn nghiệp vụ sát hạch, cấp GPLX. Ảnh: Công an TPHCM

Cụ thể, một số chuyên đề như: các quy định của pháp luật về công tác sát hạch, cấp GPLX; nhiệm vụ, quyền hạn của hội đồng sát hạch; hình thức, nội dung và quy trình sát hạch lái xe; phương pháp bảo hiểm tay lái khi sát hạch lái xe ô tô trên đường giao thông công cộng; kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông trên đường cao tốc; nhiệm vụ của sát hạch viên; thực hành nhiệm vụ của sát hạch viên…

Ngoài lý thuyết, các học viên được hướng dẫn thực hành kỹ năng sát hạch trên thiết bị mô phỏng, sân sát hạch và đường giao thông công cộng. Sau khi hoàn thành chương trình, học viên sẽ trải qua kiểm tra, đánh giá và được cấp thẻ sát hạch viên nếu đạt yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM. Ảnh: Công an TPHCM

Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hoạt động tập huấn nghiệp vụ này nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý sát hạch, cấp GPLX, nâng cao kỹ năng, thao tác kỹ thuật, trình độ chuyên ngành của sát hạch viên trong sát hạch lái xe, chuẩn bị cho việc tiếp nhận nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX từ Bộ GTVT.

Trước đó, ngày 21/2, Phòng CSGT - Công an TPHCM đã triển khai tiếp nhận hồ sơ bàn giao từ Sở GTVT TPHCM. Hai cơ quan hiện đang rà soát, kiểm tra, chuyển giao - tiếp nhận nhiệm vụ trên phương châm và nguyên tắc không để đứt quãng, trì trệ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Công an TPHCM cũng đã có thông báo, sẽ bố trí thêm các điểm tiếp nhận cấp đổi, cấp lại GPLX tại một số Công an phường, xã trên địa bàn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp GPLX khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ Công an, các bộ ngành liên quan.