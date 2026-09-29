Ngày 29/9, gia đình bệnh nhi T.Đ.T. (8 tuổi, học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi cháu gặp tai nạn nghiêm trọng, gia đình đã kêu gọi hiến máu do lượng máu dự trữ tại bệnh viện hạn chế.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ trên các nhóm cộng đồng ở Hà Tĩnh và Nghệ An. Hàng trăm người dân cùng nhóm máu B với bé T. đã bày tỏ sẵn sàng đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An hiến máu khi cần. Không chỉ người dân, các y, bác sĩ cũng tham gia hiến máu để hỗ trợ bệnh nhi trong tình huống cấp cứu.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An tham gia hiến máu cứu cháu bé. Ảnh: BVCC

Theo gia đình, đến ngày 29/9, cháu T. đã được truyền đủ lượng máu cần thiết. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết trong những ngày tới, bệnh nhi vẫn có khả năng phải tiếp tục truyền máu.

Một số người dân và doanh nghiệp tại xã Hương Khê chủ động hỗ trợ phương tiện đưa đón người hiến máu. Một doanh nghiệp cho biết sẽ bố trí taxi miễn phí đưa người hiến máu từ Hương Khê và các khu vực lân cận đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An khi có yêu cầu.

Ca phẫu thuật đặc biệt kéo dài gần 7 giờ

Trước đó, khoảng 14h ngày 28/9, một xe cẩu lưu thông qua thôn Hương Phong, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra va chạm khiến cổng làng bằng bê tông đổ sập. Đúng lúc này, cháu T. được mẹ chở xe máy ngang qua nên bị thương rất nặng, bàn tay đứt rời, cẳng tay dập nát.

Sau khi được cấp cứu tại Hà Tĩnh, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn để tìm phương án bảo tồn phần bàn tay bị đứt. Do cẳng tay của trẻ bị dập nát nghiêm trọng, việc nối trực tiếp bàn tay vào cẳng tay tiềm ẩn nguy cơ hoại tử, không bảo đảm khả năng nuôi sống phần chi.

Bàn tay của bệnh nhi được thực hiện nối vào chân.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã kích hoạt quy trình “báo động đỏ”, khẩn trương đưa bệnh nhi vào phẫu thuật. Ê-kíp do BSCKI Phạm Xuân Bình, Phó Trưởng khoa Chi trên, Bỏng, Chấn thương nhi, làm phẫu thuật viên chính, cùng các cộng sự thực hiện kỹ thuật nối bàn tay vào cổ chân nhằm duy trì tưới máu, bảo tồn phần bàn tay bị đứt lìa, tạo điều kiện cho các bước phẫu thuật tiếp theo.

Ca phẫu thuật kéo dài 7 giờ, cần sử dụng lượng máu lớn. Bên cạnh nguồn máu do Trung tâm Huyết học - Truyền máu cung cấp, các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An đã tình nguyện hiến máu phục vụ phẫu thuật và hồi sức cho bệnh nhi.

Hiện bàn tay được nối tạm vào chân của bé T. hồng ấm, tưới máu tốt, huyết động ổn định. Bệnh nhi đang được theo dõi sát tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo bệnh viện, đây là lần đầu tiên đơn vị thực hiện kỹ thuật chuyển vị một chi thể bị đứt lìa sang một vị trí khác trên cơ thể để nuôi tạm, chờ điều kiện thuận lợi mới tái tạo lại.