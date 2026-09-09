Ngày 9/9, theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, TP Quảng Ninh, bệnh nhân N.T.V. (21 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đứt gần rời bàn tay trái, mất nhiều máu.

Vi phẫu cho nam bệnh nhân tại Bệnh viện Bãi Cháy. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ xác định vết thương sắc gọn vùng mu bàn tay dài khoảng 15cm, tổn thương đứt rời các xương bàn, đứt hệ thống gân gấp - duỗi các ngón, đứt các cơ gian cốt mu tay, gan tay. Các nhánh thần kinh giữa, thần kinh trụ và cung động mạch gan tay sâu bị tổn thương nặng nề.

Đây là tổn thương đứt gần rời chi thể đặc biệt nghiêm trọng có thể gây mất khả năng vận động, cảm giác và chức năng cầm nắm của bàn tay, thậm chí có thể gây hoại tử mất phần lớn xương và phần mềm bàn tay.

Ê-kíp phẫu thuật của bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Đức Mạnh (Trưởng đơn nguyên Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bãi Cháy) đã tiến hành nắn chỉnh kết hợp xương, sử dụng kỹ thuật vi phẫu phục hồi các tổn thương gân, cơ, thần kinh, mạch máu, phục hồi hình thể và bảo tồn tối đa chức năng vận động của bàn tay.

Sau ca phẫu thuật, bàn tay người bệnh phục hồi. Ảnh: BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp tiến hành làm sạch tổn thương, lấy bỏ dị vật và các mảnh xương vụn. Các đầu xương bàn được nắn chỉnh, cố định bằng đinh kirchner đảm bảo độ vững và đúng trục giải phẫu, khâu nối phục hồi hệ thống gân gấp; gân duỗi và các cơ bị đứt.

Đối với tổn thương thần kinh bàn tay, các bác sĩ sử dụng kính vi phẫu để quan sát rõ phẫu trường, khâu nối phục hồi. Ngay sau phẫu thuật, các ngón tay hồng ấm, tình trạng tưới máu được duy trì ổn định. Sau 7 ngày phẫu thuật, bàn tay của bệnh nhân phục hồi tốt đã có thể cử động gấp duỗi các ngón, vết mổ khô liền nhanh và xuất viện.