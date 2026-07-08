Ngày 8/7, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca vi phẫu kéo dài gần 10 giờ để bảo tồn trọn vẹn 3 ngón tay cho nam thanh niên 17 tuổi gặp tai nạn máy cưa ngay trong ngày đầu tiên đi làm.

Theo đó, bệnh nhân N.V.H.K (17 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện sau tai nạn lao động do máy cưa gây ra. Anh K. cho biết đây là ngày đầu tiên đi làm thợ mộc và cũng là lần đầu sử dụng máy cưa, do chưa được hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao động cũng như cách vận hành thiết bị nên đã gặp tai nạn trong lúc làm việc.

Sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến một cơ sở y tế gần đó, nhưng do tổn thương bên ngoài không quá lớn nên mức độ nghiêm trọng chưa được nhận diện đầy đủ. Gần 3 giờ sau, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Tại đây, các bác sĩ ghi nhận cả 3 ngón 3, 4, 5 bàn tay phải đều mất tưới máu hoàn toàn, động mạch nuôi đứt hoàn toàn. Ngoài ra, máy cưa còn gây dập nghiền các cấu trúc quanh vùng tổn thương, khiến đoạn động mạch gần vết thương hư hại nặng, không thể nối trực tiếp như thông thường.

Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi tưới máu từng giờ trong nhiều ngày để phát hiện sớm biến chứng tắc mạch. Ảnh: BVCC

ThS.BS Lê Văn Dương, Khoa Chấn thương Chỉnh hình cho biết, thách thức lớn nhất không phải tìm vị trí động mạch đứt mà là xác định phần mạch máu còn sống để cắt bỏ đoạn dập nát. Ê-kíp quyết định lấy tĩnh mạch từ mu bàn tay ghép thay thế cho cả ba ngón để tái lập tuần hoàn.

Ca mổ kéo dài gần 10 giờ dưới kính hiển vi vi phẫu, nối các mạch máu đường kính dưới 1mm bằng chỉ vi phẫu. Do thời gian thiếu máu kéo dài, ê-kíp ưu tiên tái lập tuần hoàn trước, việc sửa thần kinh và gân gấp thực hiện ở giai đoạn sau.

Sau 48 giờ, cả ba ngón đều tuần hoàn tốt. Sau 2 tuần, các ngón sống hoàn toàn, qua giai đoạn nguy cơ. Bệnh nhân sẽ tiếp tục phẫu thuật phục hồi gân gấp và tập vật lý trị liệu để phục hồi khả năng cầm nắm.

BS.CKII Nguyễn Lê Minh Thống, Phó Trưởng khoa Điều hành cho biết, tai nạn do dùng máy cưa sai cách là nguyên nhân hàng đầu gây chấn thương bàn tay nặng, có thể tổn thương động mạch, thần kinh, gân, xương. Vết cắt ngoài da tuy nhỏ nhưng vẫn có thể che giấu tình trạng mất hoàn toàn nguồn máu nuôi ngón tay.