Chiều 19/4, lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, chiều 16/4, anh N.Đ.K. (SN 1996, quê Vĩnh Long) cùng một số người ra tắm tại khu vực bãi biển Mũi Đao, tổ dân phố Minh Đức, phường Hoành Sơn (thuộc thị xã Kỳ Anh cũ).

Trong lúc tắm, anh K. không may bị sóng lớn cuốn ra xa và mất tích.

Lực lượng chức năng huy động ca nô tìm kiếm tung tích nạn nhân. Ảnh: N.D

Ngay sau khi xảy ra sự việc, hơn 200 người gồm công an, dân quân, bộ đội biên phòng, cán bộ địa phương và các đội thiện nguyện từ nhiều tỉnh, thành đã được huy động tham gia tìm kiếm.

Các lực lượng đã sử dụng ca nô, thuyền, thiết bị bay không người lái, đồng thời tổ chức rà soát dọc bờ biển. Nhiều lán tạm cũng được dựng lên để phục vụ công tác tìm kiếm xuyên ngày đêm.

“Nhiều lực lượng đã được huy động trong hơn 3 ngày qua, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân”, lãnh đạo UBND phường Hoành Sơn cho biết.

Được biết, anh K. là kỹ sư xây dựng, đã lập gia đình và có con nhỏ.