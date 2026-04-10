UBND phường Ngọc Sơn cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một học sinh tử vong.

Cụ thể, chiều qua (9/4), sau khi đá bóng, nhóm 5 học sinh rủ nhau xuống đầm tôm tắm mát. Trong lúc tắm, em N.V.H. (SN 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Tĩnh Gia 2; trú tại phường Ngọc Sơn) không may bị đuối nước, mất tích.

Không thấy H. lên bờ, nhóm bạn đã hô hoán nhờ người dân địa phương tìm kiếm.

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh. Ảnh: CTV

Sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn và các đội tình nguyện đã tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Do khu vực xảy ra sự việc có hố nước sâu khoảng 10m nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 13h15 ngày 10/4, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể em H. và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 17 vụ đuối nước làm 21 trẻ em tử vong. Từ đầu năm 2026 đến nay, 5 vụ đuối nước đã xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với công an địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước, đặc biệt đối với học sinh, trẻ em; đồng thời tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học và rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.