XEM CLIP:

Thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 23/3, Đội cảnh sát đường thuỷ số 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được tin báo về việc xảy ra vụ chìm tàu chở hàng mang biển kiểm soát TB-1456 trên sông Hồng tại khu vực Km250+00 đến Km251+00, đoạn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và TP Hà Nội.

Theo đoạn clip được người dân ghi lại, tàu hàng bất ngờ chao nghiêng sang một bên sau đó lật úp, phần đáy tàu nổi lên mặt nước. Thời điểm xảy ra sự cố, có 2 người mất tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đồng thời, các lực lượng thuộc Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường.

Đến khoảng 14h39 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể một nạn nhân lên bờ. Danh tính nạn nhân được xác định là ông Đ.Đ.T. (54 tuổi).

Sau một ngày xảy ra vụ việc, hiện tại các lực lượng chức năng đang duy trì quân số, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân còn lại là ông B.Đ.N. (47 tuổi) và xây dựng phương án trục vớt phương tiện bị chìm.