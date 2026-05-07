Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp khó khăn, trong đó đáng chú ý là tình trạng ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc cũng như đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu.

Tình trạng này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động sản xuất, xuất khẩu của doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương rà soát tình hình, chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã. Qua đó, kịp thời hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường, xử lý ngay các vướng mắc trong tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Cùng với đó, tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói, bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và quy định an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Chỉ đạo các cơ sở kiểm nghiệm thuộc phạm vi quản lý của địa phương tăng cường năng lực, nhân lực, trang thiết bị để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, bảo đảm đáp ứng kịp thời nhu cầu xuất khẩu, không để ùn tắc kéo dài.

Có biện pháp kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kiểm nghiệm trên địa bàn có hành vi gây khó khăn, chậm trễ, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.

Hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ tại TP Đồng Nai. Ảnh: A.Q

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm nông sản tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết để rút ngắn thời gian kiểm nghiệm, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, đúng quy định.

Đồng thời, thực hiện nghiêm trách nhiệm của cơ sở, không để xảy ra tình trạng né tránh, chậm trễ hoặc từ chối kiểm nghiệm không có lý do chính đáng. Công khai, minh bạch quy trình, thời gian, chi phí kiểm nghiệm, không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu...

Cơ quan này yêu cầu Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải làm việc, trao đổi với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị phía bạn khẩn trương công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ; xem xét, công nhận lại đối với các phòng kiểm nghiệm đã bị đình chỉ nhưng đã nộp báo cáo khắc phục.

Ngoài ra, cần rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cadimi cao và hướng dẫn địa phương các biện pháp canh tác đúng quy trình để giảm thiểu nguy cơ, đáp ứng quy định của thị trường tiêu thụ.

Cục phải thiết lập cơ chế phản ứng nhanh, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong xuất khẩu nông sản, không để kéo dài gây ách tắc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về kết quả triển khai. Định kỳ hoặc khi có yêu cầu, báo cáo kịp thời tình hình, khó khăn và đề xuất giải pháp về Bộ để tổng hợp, chỉ đạo.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, hàng trăm xe container chở sầu riêng những ngày qua liên tiếp tập kết về khu vực Bến xe Dầu Giây (TP Đồng Nai), chờ lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu, khiến giao thông nhiều thời điểm ùn ứ. Giá sầu riêng trong những ngày qua cũng giảm mạnh, xuống khá thấp.