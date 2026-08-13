Đông đảo giáo dân, người hành hương đã có mặt tại Trung tâm hành hương từ sáng ngày 13/8

Đại hội lần này có chủ đề “Đức Maria, người loan báo tin mừng”.

Từ sáng sớm 13/8, dòng người hành hương đã nối dài về Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang. Nhiều đoàn vượt hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cây số để về bên Đức Mẹ, dâng lời tạ ơn, cầu nguyện và xin ơn lành.

Trong khuôn viên Thánh địa, nhiều lều bạt, khu nghỉ tạm, mái che và hàng ghế được ban tổ chức bố trí từ sớm nhằm phục vụ khách hành hương. Tại khu vực linh đài Đức Mẹ, những bông hoa được kết thành tràng lớn, tạo nên không gian trang nghiêm trước tượng Đức Mẹ.

Những bông hoa được kết thành tràng lớn tại tượng Đức Mẹ.

Tại linh đường, các đoàn hành hương tập trung luyện tập, chuẩn bị cho những nghi thức và chương trình chính của Đại hội. Hàng nghìn người cùng cầu nguyện trong bầu khí trang nghiêm.

Nghi thức khai mạc Đại hội sẽ diễn ra lúc 17h30 ngày 13/8. Trước đó, diễn ra lễ dâng hoa tôn vinh Đức Mẹ La Vang.

Trong hai ngày 13 và 14/8, nhiều hoạt động tôn giáo được tổ chức tại trung tâm hành hương. Dự kiến khoảng 160.000 người sẽ quy tụ tại Thánh địa trong những ngày Đại hội, hướng đến cao điểm là Đại lễ vào ngày 15/8.

Nhiều loại nhạc cụ truyền thống tham gia biểu diễn tại Đại hội

Trở lại linh địa sau gần 30 năm

Trong dòng người trở về La Vang lần này có nhiều tu sĩ, gia đình, người trẻ và các đoàn hành hương đến từ khắp các giáo phận.

Sơ Nguyễn Thị Hoa, thuộc dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình (Đắk Lắk), đồng hành cùng đoàn diễn nguyện và các em lưu trú sắc tộc Têrêsa. Đoàn khởi hành lúc 8h ngày 12/8, đến Thánh địa La Vang lúc 23h cùng ngày và được đón tiếp, sắp xếp nơi nghỉ ngơi chu đáo.

Sau gần 30 năm, sơ Nguyễn Thị Hoa (Đắk Lắk) trở lại Thánh địa La Vang

Lần thứ hai trở lại La Vang tham dự Đại hội kể từ năm 2000, sơ Nguyễn Thị Hoa không khỏi xúc động trước những đổi thay.

“Trở lại sau gần 30 năm, tôi thấy trung tâm hành hương thay đổi rất nhiều. Cơ sở vật chất khang trang, tôn nghiêm. Công tác tổ chức Đại hội lần thứ 32 rất chỉn chu, đón tiếp nồng hậu. Đây là cơ hội quý giá để mỗi người xưng tội, giao hòa với Chúa và canh tân đời sống tâm linh”, sơ chia sẻ.

Không chỉ các tu sĩ, nhiều bạn trẻ cũng tìm về La Vang với niềm vui và lòng thành kính. Đây là lần thứ 2, Y Yến, 17 tuổi, đến từ làng Rơ Hai 2, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi, tham dự đại hội. Với em, mỗi chuyến hành hương về La Vang là một dấu mốc trưởng thành trong đời sống đức tin.

Đây là lần thứ 2, Y Yến (ảnh trái) hành hương về Thánh địa La Vang. Từ Đồng Nai, gia đình anh Nguyễn Nghĩa (ảnh phải) vượt gần 1.000km về Thánh địa.

Trong khi đó, với chị Nguyễn Phan Kim Ngân, ở Ninh Sơn, Khánh Hòa, đây là lần đầu tiên hành hương về La Vang. Chị không giấu được xúc động trước quy mô của đại hội và bầu khí nơi đây.

“Tôi về để tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Sự đón tiếp nhiệt tình của ban tổ chức giúp tôi cảm nhận rõ nét tình mẫu tử thiêng liêng”, chị Ngân chia sẻ.

Anh Nguyễn Nghĩa ở phường Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cùng gia đình vượt đường xa về với Đức Mẹ La Vang. Hướng về Đại lễ ngày 15/8, gia đình cùng nhau cầu xin ban muôn ơn lành, đồng thời xin cho mỗi thành viên biết noi gương xin vâng của Mẹ trong đời sống hằng ngày.

Trong số những người có mặt tại La Vang từ sớm có bà Y Ửi, 83 tuổi, người dân tộc Ba Na, quê Kon Tum (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi).

“Năm nào, bà cùng gia đình cũng ra với Đức Mẹ. Về với Mẹ, tôi cầu xin Mẹ cho mình mạnh khỏe. Năm nay, đoàn thuê 3 xe cùng đi”, bà Y Ửi chia sẻ.

Đoàn của bà xuất phát lúc 7h ngày 11/8 và đến Thánh địa La Vang lúc 16h ngày 12/8. Những ngày ở đây, đoàn ăn uống tại quán và nghỉ trong các chòi do Ban Tổ chức bố trí trong khuôn viên Thánh địa.

Bà Y Ửi, 83 tuổi, người dân tộc Ba Na (Quảng Ngãi) hành hương về Thánh địa (ảnh trái). Tình nguyện viên Lê Thị Cúc Lan (đội mũ) trao nước uống cho khách hành hương (ảnh phải).

Tổ chức chu đáo, an toàn

Với nhiều người, hành trình về La Vang không chỉ là một chuyến đi xa mà còn là hành trình của niềm tin. Có người trở lại nơi này sau hàng chục năm, có người lần đầu đặt chân đến linh địa, nhưng tất cả đều gặp nhau ở lòng kính mến Đức Mẹ và mong muốn tìm được sự bình an trong tâm hồn.

Tổng duyệt chương trình Đại hội

Để phục vụ lượng khách hành hương đông trong những ngày Đại hội, chính quyền địa phương xã Hải Lăng đã bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân, đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và an toàn thực phẩm.

Ông Phạm Rừng Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Lăng, cho biết ngày 20/7/2026, UBND xã đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tại Đại hội Hành hương Đức Mẹ La Vang năm 2026. Đến nay, các phần việc chuẩn bị được triển khai theo đúng kế hoạch.

Sáng ngày 13/8, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức triển khai kế hoạch, phương án bố trí lực lượng, phương tiện nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự. Công an tỉnh Quảng Trị đã xây dựng phương án chi tiết, huy động lực lượng triển khai nhiệm vụ từ 13h30 ngày 12/8. Trong thời điểm cao điểm lượng người và phương tiện về tham dự lễ (từ 16h ngày 14/8 đến 12h ngày 15/8/2026), các đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng giải quyết kịp thời tình trạng ùn tắc và đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự.​

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông, hướng dẫn khách hành hương

Bên cạnh lực lượng chức năng, đông đảo tình nguyện viên cũng có mặt để hỗ trợ khách hành hương. Chị Lê Thị Cúc Lan, tình nguyện viên đến từ giáo xứ Tam Thái, Xuân Lộc, Đồng Nai, chia sẻ:

“Đây là năm thứ 3 tôi ra Thánh địa. Đoàn chúng ra đây vì lòng yêu kính Chúa, muốn đưa những cốc nước mát lành cho bà con về hành lễ tại Thánh địa Đức Mẹ La Vang”.

Từ những đoàn hành hương vượt đường xa, những người cao tuổi trở lại linh địa, các gia đình cùng nhau cầu nguyện cho đến những người trẻ lần đầu tìm về La Vang, chuyến hành hương vạn dặm về Thánh địa La Vang không chỉ là hành trình địa lý, mà còn là hành trình thiêng liêng của đức tin – nơi mỗi người tìm về để dâng lời tạ ơn, cầu nguyện, xin ơn lành và canh tân đời sống tâm linh.

