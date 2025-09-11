Các đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ Chào cờ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo (UBĐKCG) Việt Nam đã tổ chức Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ 6, giai đoạn 2020 - 2025. Hơn 300 đại biểu là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong đồng bào Công giáo cả nước về dự đại hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dự và phát biểu chỉ đạo, động viên. Cùng dự còn có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện Bộ Công an, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu tôn giáo khác.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung; Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Vũ Hoài Bắc dự đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng hoa chúc mừng đại hội và Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam Trần Xuân Mạnh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương những kết quả của các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2020 - 2025.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, sau gần 40 năm thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; khối Đại đoàn kết toàn dân tộc của chúng ta không ngừng được củng cố và tăng cường. Đời sống của Nhân dân nói chung, của đồng bào Công giáo nói riêng không ngừng được nâng lên.

“Hòa chung phong trào thi đua của cả nước, đồng bào Công giáo Việt Nam, dưới sự chủ trì và phát động của UBĐKCG Việt Nam, đã luôn phấn đấu thực hiện tâm nguyện sống "tốt đời, đẹp đạo" và sống Phúc âm giữa lòng dân tộc, lo trọn việc đạo, chung tay việc đời”, ông Chiến khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung dự đại hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho rằng, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo đã lan tỏa được tinh thần yêu nước, tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”, dấn thân vì cộng đồng; người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt.

“Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao và có nhiều hình thức khen thưởng kịp thời, xứng đáng với công sức của đồng bào”, ông Chiến nhấn mạnh.

Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc dự đại hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Từ những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, thời gian tới, UBĐKCG Việt Nam và đồng bào Công giáo toàn quốc cùng nhau thấm nhuần sâu sắc lời huấn dụ của Giáo hoàng Francis: “Người Công giáo Việt Nam là người công dân tốt, người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước, đồng hành cùng dân tộc để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.

Để từ đó, tiếp tục lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước sâu rộng với những nội dung cụ thể, thiết thực của các phong trào thi đua do Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Ông Đỗ Văn Chiến đề nghị, UBĐKCG Việt Nam các cấp cần quan tâm lắng nghe ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo; nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam xem xét, giải quyết. Từ đó góp phần phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo.

Khởi sắc làng quê xứ đạo từ thi đua yêu nước

Theo Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã lan tỏa trong đồng bào Công giáo; qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, làm khởi sắc làng quê xứ đạo.

Thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những hoạt động nổi bật trong đồng bào Công giáo. Ở nhiều địa phương, đồng bào Công giáo đã tình nguyện hiến đất, đóng góp ngày công để cùng địa phương hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch UBĐKCG Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại Thanh Hóa, đồng bào Công giáo cùng với Nhân dân trên địa bàn đã hiến gần 1,5 triệu m2 đất, đóng góp tiền mặt hơn 640 tỷ đồng và hơn 590 nghìn ngày công lao động. Tại Hà Tĩnh có trên 3.500 hộ đồng bào Công giáo hiến trên 221.500 m2 đất, đóng góp trên 293 nghìn ngày công...

Các hoạt động bảo vệ môi trường theo chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” được đồng bào Công giáo chú trọng thực hiện, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Theo Chủ tịch Trung ương UBĐKCG Việt Nam, thi đua yêu nước cùng với chính sách hội nhập, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng đã tạo động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp do người Công giáo làm chủ khẳng định được vị thế trên thị trường.

“Bên cạnh đó, mối liên kết 3 nhà: Nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp, được tăng cường, đem lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế nông nghiệp; kinh tế trang trại trở thành xu hướng sản xuất đem lại thu nhập hàng tỷ đồng cho nhiều gia đình Công giáo”, Linh mục Trần Xuân Mạnh cho biết.

UBĐKCG Việt Nam các tỉnh, thành phố cũng đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng “xóm đạo bình an”, “họ đạo bình yên”, giáo xứ 3 không (không tệ nạn xã hội, không ma túy, không vi phạm pháp luật), khu dân cư “5 không” (không ma túy - không mại dâm - không cờ bạc - không trộm cắp - không vi phạm pháp luật).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tặng Bằng khen cho 4 tập thể thuộc Trung ương UBĐKCG Việt Nam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Đức tin được nuôi dưỡng bằng việc làm cụ thể

Theo Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương UBĐKCG Việt Nam, công tác từ thiện nhân đạo luôn được coi là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam.

Những năm qua, UBĐKCG các cấp, các xứ đạo, dòng tu thường xuyên thăm hỏi, động viên người nghèo, người già neo đơn, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ tết, lễ trọng.

“Đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta được đồng bào Công giáo duy trì, tự nguyện thực thi”, Linh mục Nguyễn Văn Riễn cho biết.

Cùng với đó, các mô hình hỗ trợ tình thương của Công giáo đã và đang được vận hành xuyên suốt; nhiều dòng tu nuôi dạy hàng chục trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, người già neo đơn; hỗ trợ chăm sóc y tế cho bệnh nhân. Điển hình như Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu, Dòng Ảnh Phép Lạ, Dòng Trợ Thế Thánh Gioan…

Tại tỉnh Đồng Nai (cũ), đồng bào Công giáo tham gia hơn 900 tỷ đồng vào lĩnh vực từ thiện xã hội, chăm sóc y tế... Tại tỉnh Khánh Hòa, hầu hết các dòng tu đều có hoạt động bác ái, trong đó có 3 cơ sở nuôi dạy, chăm sóc gần 250 cháu mồ côi, khuyết tật…

Linh mục Nguyễn Văn Riễn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBĐKCG Việt Nam phát biểu tại đại hội. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ngoài ra, công tác hỗ trợ sửa, xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cũng được UBĐKCG Việt Nam từ Trung ương đến địa phương xem là nhiệm vụ trọng tâm, là nghĩa cử cao đẹp giúp bà con không phân biệt lương giáo có hoàn cảnh khó khăn; nhiều vị Ủy viên UBĐKCG Việt Nam các cấp đã tự nguyện hỗ trợ, đóng góp và vận động đóng góp.

“Tấm lòng bác ái, đạo đức Công giáo đã thấm đượm vào các hoạt động từ thiện xã hội, thậm chí cả trong phát triển kinh tế - nhiều người không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn giúp người khác về vốn sản xuất, vật tư không lấy lãi”, Linh mục Nguyễn Văn Riễn khẳng định.

Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ 6 đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện tốt đường hướng mục vụ “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Trong 5 năm qua (2020 - 2025) Trung ương UBĐKCG Việt Nam đã tặng 20 Cờ thi đua xuất sắc, 458 Bằng khen và gần 1.000 bộ Kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho các tập thể, cá nhân; đề nghị và được xét tặng 2 Huân chương Lao động và nhiều Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân. Tại Đại hội, 4 tập thể và 13 cá nhân thuộc UBĐKCG Việt Nam được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; 9 tập thể và 10 được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; 3 tập thể, 21 cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương UBĐKCG Việt Nam; 10 cá nhân được tặng Giấy khen của Cục trưởng Cục An ninh nội địa.