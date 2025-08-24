Đó là chia sẻ của Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tại Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 24/8.

Ông Thịnh là người đầu tiên tại châu Á được Tòa Thánh Vatican trao tước phẩm Hiệp sĩ Đại Thánh giá vào năm 2007.

Hiệp sĩ Đại Thánh giá Lê Đức Thịnh tại Hội nghị gặp mặt đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quang Vinh

Đường hướng hoạt động ngày càng gắn bó và trách nhiệm hơn với dân tộc

Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh cho biết lịch sử truyền giáo của Công giáo vào Việt Nam là từ năm 1533, nhưng trong quá trình đó, do nhiều nguyên nhân, lực cản mà sự đồng hành, trách nhiệm cùng dân tộc của người Công giáo có phần chậm.

Khi đất nước thống nhất (ngày 30/4/1975), lịch sử Công giáo Việt Nam cũng bước sang trang mới. Tín đồ Công giáo Việt Nam được hưởng trọn vẹn đức tin Công giáo đúng nghĩa do Hàng Giáo phẩm và các chức sắc người Việt Nam làm chủ.

Với bối cảnh mới, Giáo hội ý thức rất rõ vai trò của Công giáo trong lòng dân tộc. Và vào năm 1980, Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành lập, ra Thư chung xác định đường hướng hành đạo “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”. Đây là một mốc son, mở ra con đường mới để người Công giáo Việt Nam được bày tỏ lòng yêu nước và có các hoạt động thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương.

Kể từ đó, đường hướng hoạt động của người Công giáo Việt Nam ngày càng gắn bó và trách nhiệm hơn với dân tộc.

Thông cáo Đại hội lần III Hội đồng Giám mục Việt Nam xác định: "Chúng ta vừa là người Công giáo, vừa là người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hai phẩm tính đó không thể mâu thuẫn nhau, nếu chúng ta sống đạo đích thực và có lòng yêu nước chân thành”.

Tinh thần đồng hành, trách nhiệm với đất nước với dân tộc của người Công giáo tiếp tục nhận được sự khích lệ của Tòa thánh, của Giáo hoàng thông qua Huấn từ, Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Bênêđictô năm 2009 và Thư của Đức Giáo hoàng Phanxicô gửi Cộng đồng Công giáo Việt Nam năm 2023.

Công giáo Việt Nam hiện có 27 giáo phận, trên 7 triệu tín đồ (chiếm trên 7% dân số), trên 7 nghìn chức sắc; khoảng 30 nghìn tu sĩ của các dòng tu, tu hội, tu đời. Nguồn nhân lực lớn này đã và đang đóng góp vào quá trình phát triển đất nước, đưa hình ảnh người Công giáo sống động hơn trong đời sống tôn giáo và đời sống xã hội Việt Nam.

“Chính sách tôn giáo phù hợp, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc làm cho người Công giáo yên tâm, tham gia đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng đất nước” - Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh chia sẻ.

Tới nay, người Công giáo Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần xây dựng đất nước. Từ chung tay xây dựng những ngôi nhà đại đoàn kết, xây cầu dân sinh, đưa nước sạch đến với bà con, tới trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch, cứu trợ thiên tai... Nhiều hoạt động ý nghĩa đã minh chứng cho tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội của cộng đồng Công giáo Việt Nam.

Sẵn sàng dấn thân vì hạnh phúc của đồng bào trong kỷ nguyên mới

Cũng theo Hiệp sĩ Lê Đức Thịnh, thời gian qua, Giáo hội không ngừng tìm tòi, sáng tạo, đẩy mạnh các hoạt động hội nhập văn hóa, đem tinh thần của Công giáo ngày càng gần gũi hơn với nền văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, người Công giáo ý thức rất rõ trách nhiệm của mình, nguyện chung tay, đồng hành cùng các tôn giáo bạn và người dân cả nước.

“Với những đóng góp nền tảng của cộng đồng Dân Chúa, chúng tôi tự hào và khẳng định rằng, trong kỷ nguyên mới của đất nước, người Công giáo Việt Nam tiếp tục, sẵn sàng dấn thân vào các hoạt động vì hạnh phúc của đồng bào. Hội Thánh mong có thể tham gia cách chính đáng vào đời sống của đất nước, để phục vụ dân tộc, trong tinh thần đối thoại và cộng tác với sự tôn trọng” - ông Thịnh bày tỏ.

Được biết, trong Thư chung 1980, Hội Thánh đã ghi rõ: "Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt: văn hóa xã hội, cũng như kinh tế, chính trị” và "Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào đối với người Công giáo không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm" .