Tối 14/8, tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang (còn gọi là Thánh địa Đức Mẹ La Vang, xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) đã khai mạc kỳ hành hương thường niên Đức Mẹ La Vang năm 2025. Kỳ hành hương này diễn ra trong 2 ngày 14 và 15/8.

Theo Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Đặng Đức Ngân, có khoảng 50.000 người đã đến kỳ hành hương này để nguyện cầu những điều tốt đẹp.

Nhờ công tác chuẩn bị chu đáo, được lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ, nên dù lượng người khắp nơi về rất đông nhưng an ninh trật tự được đảm bảo.

Bà Nguyễn Thị Khoa (SN 1975, trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bà cùng 80 người ở Giáo xứ Mỹ Hòa, thuộc Giáo phận Hà Tĩnh đi xe khách đến Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang vào lúc 14h ngày 14/8.

“Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang là tôi sẽ có mặt ở nơi linh thiêng này, để nguyện cầu sức khỏe, bình an cho bản thân và gia đình, nguyện cầu cho thế giới hòa bình, để con người được sống vui vẻ, hạnh phúc bên nhau” – bà Khoa chia sẻ.

Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế Giuse Đặng Đức Ngân chủ trì Kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang 2025. Ảnh: H.L

Vượt hơn 1.000km từ TP HCM, ông Dương Quang Tuấn Anh (SN 1971) có mặt tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang vào sáng 14/8.

Ông Tuấn Anh cho biết, năm nay là Năm Thánh, sự kiện đặc biệt ý nghĩa trong Giáo hội Công giáo. Là một người theo đạo Công giáo, ông Tuấn Anh không thể bỏ lỡ dịp quan trong này.

“Ở đây tập trung đông người, khá chật chội nhưng tôi rất vui vì đã được nguyện cầu ở nơi Đức Mẹ hiện thân” – ông Tuấn Anh cho hay.

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang, còn được gọi là "Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang" nằm trong khu vực xưa gọi là Dinh Cát.

Sở dĩ gọi là Dinh Cát bởi vào đời chúa Nguyễn Hoàng vào Nam thế kỷ 16 vùng này gọi là Dinh Cát, tức Dinh xây trên một vùng đất cát, có khi gọi là Cát Dinh.

Khu vực Linh đài Đức Trinh Nữ Maria – Đức Mẹ La Vang hiện thân. Ảnh: H.L

Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang là trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Mỗi năm có hàng ngàn cho đến hàng triệu tín đồ đạo Công giáo về hành hương.

Ước tính có khoảng 50.000 người hành hương về Đức Mẹ La Vang. Ảnh: H.L

Kỳ hành hương Đức Mẹ La Vang 2025 trùng vào Năm Thánh của Giáo hội Công giáo nên có ý nghĩa đặc biệt với các tín đồ.

Lễ đài Vương cung Thánh đường Trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang.

Từ đời xưa, người dân truyền nhau câu chuyện Đức Mẹ hiện ra tại núi rừng La Vang giúp đỡ người dân. Với các tín đồ đạo Công Giáo, đến Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang người ta cảm thấy như đến được bến bờ của bình an trong tâm hồn, vơi đi những khó khăn trong cuộc sống.