Sáng 12/8, tại hội nghị toàn quốc đánh giá công tác dân tộc và tôn giáo sau khi sắp xếp tổ chức và tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết, hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trên quy mô toàn quốc để đánh giá về tình hình công tác dân tộc, tôn giáo sau khi tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp với quy mô khác, nội dung khác, cách thức tiến hành khác, phạm vi khác.

“Chúng ta cần thay đổi tư duy từ những ngày đầu về lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thời gian qua, tình hình thế giới và trong nước có rất nhiều biến động, tạo ra những chuyển động khác thường. Ngành công tác dân tộc và tôn giáo thể hiện quyết tâm cao để góp phần cùng đất nước đạt chỉ tiêu tăng trưởng 8%, tiến tới đặt ra tăng trưởng hai con số.

Bộ trưởng cho hay, sau khi thành lập, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã tập trung thực hiện được rất nhiều việc, từ xây dựng thể chế, chính sách, xây dựng thông tư, củng cố tổ chức bộ máy theo mô hình mới. Xử lý 28 vấn đề lớn từ công việc thường xuyên, đến những việc tồn đọng. Tăng cường kiểm tra giám sát, đơn giản hóa 72 thủ tục hành chính. Tăng cường phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhiều hơn, gần dân hơn…

Đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; nỗ lực chủ trì, phối hợp để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước - đây sẽ là một trong những công trình quốc gia đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đem lại niềm vui lớn cho nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tổ chức thành công Đại lễ VESAK Liên Hợp quốc 2025, để lại nhiều dấu ấn…

Chỉ ra những khó khăn của công tác dân tộc, tôn giáo thời gian tới, đặc biệt sau khi vận hành bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Bộ trưởng đề nghị đại biểu các địa phương thảo luận, nhìn nhận khó khăn, đóng góp ý kiến tâm huyết, chia sẻ kinh nghiệm để đưa ra giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, tôn giáo.

Củng cố tổ chức bộ máy công tác dân tộc, tôn giáo địa phương

Trong phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đặc biệt nhấn mạnh đến sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo, đặc biệt là việc giải quyết những khó khăn của ngành khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp.

Thời gian qua, các chính sách được triển khai đồng bộ, quản lý nhà nước được chú trọng, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. An ninh chính trị, an toàn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào các tôn giáo ổn định.

“Chúng ta phải nhận thức lại, khắc phục hạn chế, từ bỏ tư duy cũ. Lấy lịch sử là bệ phóng, nền tảng để chúng ta phát triển vươn lên, với tư duy mới… Nhiệm vụ chính là tham mưu chủ trương chính sách và thực hiện chức năng quản lý nhà nước. Công tác dân tộc và tôn giáo thời gian tới phải có chuyển động. Để các dân tộc đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, đồng bào các dân tộc chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Đồng bào dân tộc có cuộc sống ấm no, đầy đủ. Đồng bào có tín ngưỡng, không có tín ngưỡng được tôn trọng, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Toàn ngành phải góp phần vào 3 chữ A (an ninh; an dân; an sinh)”, Bộ trưởng nhấn mạnh về nhiệm vụ toàn ngành trong thời gian tới.

Theo Bộ trưởng, công tác dân tộc, tôn giáo là vấn đề chính trị xã hội của cả hệ thống chính trị, cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành. Phải thay đổi tư duy của những người làm quản lý nhà nước, đó là “nghĩ sâu, làm lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả”.

Toàn ngành quan tâm tham mưu cơ chế chính sách, văn bản pháp luật. Tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc, để ban hành nghị quyết mới thay thế. Tham mưu sửa đổi Luật tín ngưỡng. Ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù phù hợp với lĩnh vực công tác dân tộc, tôn giáo. Tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, xây dựng chương trình giai đoạn tiếp theo trên nguyên tắc tập trung, không dàn trải, thay đổi tư duy, cách làm.

Bộ trưởng cũng lưu ý việc tập trung thể chế, đầu tư cho chính quyền hai cấp, nhất là cấp xã. Chăm lo, củng cố tổ chức bộ máy công tác dân tộc, tôn giáo địa phương. Toàn ngành phải đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu về ngành, lĩnh vực cho đầy đủ, chất lượng, đồng bộ (phục vụ quản lý nhà nước, quản lý nhà nước về dân tộc, quản lý nhà nước về tôn giáo, chương trình mục tiêu quốc gia). Tập trung tập huấn bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ.

“Bộ sẽ thành lập các đoàn do lãnh đạo Bộ đi kiểm tra đôn đốc, giải quyết khó khăn, vướng mắc ở địa phương. Với sự quyết tâm, quyết liệt, đi đến đâu vững chắc đến đấy, tôi tin công tác dân tộc sẽ thành công”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.