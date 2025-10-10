Tôi vừa làm đám cưới cho con trai út. Mọi thứ suôn sẻ, trọn vẹn ngoại trừ sự xuất hiện của vị hàng xóm vừa keo kiệt lại vừa tham lam.

Xóm tôi có khoảng 20 hộ, gần như đã “cắm rễ” ở đây cả đời người. Văn hóa làng xóm rất rõ nét, hễ nhà ai có công việc, mọi người đều đến giúp đỡ nhau.

Hồi cưới con trai cả, con gái thứ hai, tôi nhờ hàng xóm đến rửa bát, muối dưa, nấu nướng giúp. Nhưng khi cưới con trai út, tôi thuê trọn gói để đỡ phiền hà. Đổi lại, tôi chỉ mời hàng xóm ăn 1 bữa cỗ chính, thay vì 2 bữa như trước đây.

Thói tham lam của hàng xóm khiến tôi tức tối. Ảnh minh họa

Hôm đám cưới, mỗi nhà hàng xóm 1 người đại diện đến ăn cỗ, đem theo phong bì mừng. Riêng bà hàng xóm 65 tuổi ở cách nhà tôi 30m thì đến “tay không”, hơn nữa còn dắt theo 3 đứa cháu nhỏ khiến tôi hoảng hồn.

Thực ra, việc bà hàng xóm không mừng cưới, tôi không lấy làm lạ. Trước đó, tôi nhiều lần nghe bà ấy nói bóng gió: “Nhà tôi cưới 4 đứa con, không nhận một đồng tiền mừng nào của hàng xóm. Giờ hàng xóm mời cưới, tôi cứ vui vẻ mà đến thôi, mừng miếc gì cho khách sáo”.

Ngày xưa, xóm tôi thống nhất “công kia việc nọ” không nhận phong bì của hàng xóm. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây thì mọi thứ thay đổi, ai đi ăn cỗ cũng có phong bì mừng, tiền ít hay nhiều thì tùy nhà, tùy đám. Chỉ có bà ấy là cố chấp vin vào cái lệ ngày xưa để “đi ăn không”.

Đám cưới là việc lớn, tôi cũng không chấp nhất với chiếc phong bì của hàng xóm. Thế nhưng, cách cư xử của bà ấy trên bàn ăn khiến tôi “cạn lời”.

Mâm cỗ 6 người thì 4 bà cháu chiếm 4 cái ghế, hai người hàng xóm khác bất đắc dĩ phải ngồi ghép vào. Lúc tôi đến mâm nói lời cảm ơn thì thấy 3 đứa cháu mỗi đứa giữ 1 lon nước ngọt, 3 lon còn lại cũng đã đổ hết vào ly của chúng. Hộp bánh dày chưa kịp bóc cũng đã nằm gọn trong lòng đứa cháu lớn.

Bốn bà cháu "oanh tạc" mâm cỗ, còn xin tôi túi bóng. Hai vị hàng xóm còn lại cũng có vẻ ngán ngẩm nhưng vẫn cố ngồi đến cuối bữa.

Hôm ấy, tôi đã thuê trọn gói từ người nấu cỗ, sắp mâm, cho đến dọn dẹp nên không phải nhờ hàng xóm. Riêng việc gom đồ ăn thừa tôi nhờ chị em trong nhà.

Khách ăn cỗ xong thảnh thơi đi về, riêng bà hàng xóm lăng xăng ở khu gom đồ ăn thừa cả buổi. Chốc nhát, tôi lại nghe chị em báo tin bà hàng xóm múc bát canh, gói đĩa xôi, lấy túi thịt gà, thịt lợn... đem về. Mọi người còn không đếm nổi, bà ấy đi lại bao nhiêu lượt để khuân cỗ thừa về nhà.

Tôi nghe mà tiếc hùi hụi nhưng chẳng lẽ đến nói thẳng “cỗ cưới của nhà em, chị đừng động vào”. Cuối cùng, tôi chỉ còn cách nhờ người thân gói ghém đồ ăn cẩn thận rồi nhanh chóng cất vào tủ để người khác khỏi động tay.

Chiều tối hôm ấy, công việc xong xuôi, nhà tôi còn thừa một nồi canh to. Tôi bảo chồng con múc biếu hàng xóm mỗi nhà một tô nhưng chừa lại nhà bà ấy. Bà ấy đã lấy nhiều đồ ăn, còn không làm nổi chiếc phong bì mừng cưới thì tôi cần gì phải khách sáo.

Hai ngày sau đám cưới, tôi có việc sang nhà bà hàng xóm hỏi chuyện. Sang đúng bữa trưa, tôi sững sờ khi trên mâm cơm nhà bà có đĩa thịt ba chỉ nướng và bát canh, chính là những món ăn có trong thực đơn đám cưới của nhà tôi.

Tôi không ngờ, bà hàng xóm hôm ấy mang được nhiều phần về nhà đến vậy. Cảnh tượng khiến tôi sôi máu, quên luôn cả chuyện cần nói, quay đầu về thẳng.

Đến tận hôm nay, tôi vẫn thấy gai mắt mỗi khi vô tình chạm mặt người hàng xóm đó. Tôi không rõ mình có sân si quá không nhưng hễ nhớ đến việc làm của bà ấy, tôi lại bực tức.

Độc giả giấu tên

