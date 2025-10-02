Một ngày sau đám cưới, cô dâu Ngọc Linh (xã Lĩnh Toại, Thanh Hóa) mới có thời gian nghỉ ngơi và xem mạng xã hội. Linh bất ngờ khi hình ảnh đám cưới của hai vợ chồng hôm 30/9 đang được nhiều người quan tâm, chia sẻ. Người dùng mạng gọi đây là "đám cưới miền Tây giữa Thanh Hóa", vì nhà trai phải qua cầu chênh vênh, đi thuyền vượt nước ngập lênh láng vào đón dâu. Điều đặc biệt, dù rước dâu trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng từ cô dâu, chú rể đến bố mẹ, người thân, bạn bè, hàng xóm đều vui vẻ, rạng rỡ.

"Đám cưới diễn ra rất ấm áp và thuận lợi. Đây là kỷ niệm đặc biệt với gia đình mình", Ngọc Linh chia sẻ.

Nhà trai đi qua cây cầu bắc từ vài chục chiếc ghế chênh vênh, ngồi thuyền hoa vào đón dâu

Nhà của Linh nằm ở khu vực thường xuyên ngập sau mỗi trận mưa lớn. Rạng sáng 30/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 10 Bualoi, mưa to, nước dâng vào khu vực sân nhà, nhưng chưa quá nghiêm trọng. Chỉ ít giờ sau, khi Linh vừa trang điểm xong thì thấy nước đã dâng kín cả khoảng sân, sát thềm nhà. Mọi người phải xắn quần để đi lại, rất vất vả.

"Thấy nhà trai khó có thể đi bộ vào đón dâu, bố mẹ mình, người thân và các bác hàng xóm họp bàn phương án xếp ghế, gạch lát nền thành cầu và chở dâu, rể bằng thuyền. Mọi người động viên mình đừng quá lo lắng, tất cả sẽ ổn thôi", Linh kể.

Linh có thông báo với nhà trai về việc đang ngập nặng, dự kiến sẽ đi thuyền vào rước dâu. "Lúc đầu mình nghĩ, gia đình chỉ chuẩn bị cái thuyền be bé để trung chuyển tạm thôi vì quãng đường ngập không quá dài. Nhưng thật bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, cô bác hàng xóm đã phụ bố mẹ mình làm một chiếc thuyền hoa xinh xắn, cùng tông màu rạp cưới", Ngọc Linh xúc động kể.

"Khi gia đình chồng mình tới chắc mọi người cũng bất ngờ lắm", cô nói thêm.

Chiếc thuyền hoa hàng xóm chuẩn bị "thần tốc" cho đám cưới của cô dâu Ngọc Linh

Mọi người nhiệt tình chuẩn bị để đám cưới diễn ra suôn sẻ

Các chú bác hàng xóm nhà Linh còn trực tiếp lội nước ngập tới thắt lưng, đẩy thuyền đón nhà trai vào nhà gái rồi lại đẩy thuyền đưa cô dâu, chú rể vượt ngập ra ngoài. Sự quan tâm, nhiệt tình của hàng xóm khiến cặp đôi và gia đình hai bên xúc động, hạnh phúc.

Video đám cưới được chia sẻ trên mạng xã hội. Nguồn: Meomayy

Ông Trung Kiên, bố của Linh chia sẻ, cả đêm trước ngày nhà trai sang đón dâu, ông lo lắng không ngủ được, thương con gái vất vả trong ngày trọng đại. "Nếu không có các cô bác hàng xóm chung tay, chúng tôi không xoay xở kịp", ông nói.

Khoảng cách giữa nhà gái và nhà trai chỉ hơn 10km nhưng do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều đoạn đường ngập nghiêm trọng, đoàn rước dâu phải đi đường vòng, có lúc còn lạc vào đường làng, không biết lối ra. Mất hơn 1 tiếng, đoàn mới về tới nhà trai.

Trong cảnh ngập lụt, gia đình cô dâu vẫn vui vẻ, lạc quan

Anh Trương Minh Tân, thợ ảnh trong lễ cưới gọi đây là đám cưới vất vả nhất mà ekip từng thực hiện. Rạp cưới được đặt, trang trí rất đẹp nhưng đều bị ngập, khó có thể chụp ảnh. Đoạn đường rước dâu ra khỏi khu vực ngập, anh ngồi trên thuyền chòng chành, khá lo lắng. "Tuy hoàn cảnh bất lợi nhưng đám cưới rất thân tình. Bạn bè, người thân cô dâu, chú rể vẫn tới rất đông", anh Tân kể.

Bạn bè, người thân đến đông đủ để chúc phúc đôi bạn trẻ