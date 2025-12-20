Gia đình tôi sinh sống ổn định nhiều năm tại một khu dân cư. Gần đây, khi hàng xóm xây dựng lại nhà, tôi phát hiện bức tường mới có dấu hiệu lấn sang phần móng nhà tôi khoảng 10cm. Trong trường hợp này, tôi cần làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Liên quan vấn đề trên, luật sư Nguyễn Thành Trung, Trưởng Văn phòng Luật Nam Sơn, cho biết việc xử lý phụ thuộc rất lớn vào thời điểm phát hiện sai phạm.

Theo luật sư, nếu phát hiện sớm, ngay từ khi hàng xóm mới đào móng, đặt những viên gạch đầu tiên và có dấu hiệu xây tường lấn sang đất của mình khoảng 10cm, người dân nên giữ bình tĩnh, chủ động trao đổi trên tinh thần thiện chí để yêu cầu dừng thi công và điều chỉnh.

“Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, trước hết nên đề nghị cùng đo đạc lại ranh giới, có thể mời cán bộ địa chính xuống kiểm tra. Nếu phía xây dựng thiện chí điều chỉnh công trình đúng ranh đất thì đây là cách giải quyết tốt nhất, vừa bảo đảm pháp luật, vừa giữ được tình làng nghĩa xóm”, luật sư Trung nói.

Trường hợp đã trao đổi nhưng bên xây dựng vẫn không hợp tác, cố tình tiếp tục thi công, người bị lấn đất cần kịp thời làm đơn gửi UBND xã, phường nơi có đất tranh chấp, đề nghị kiểm tra, can thiệp và yêu cầu tạm dừng công trình. Việc xử lý sớm sẽ giúp hạn chế phát sinh tranh chấp phức tạp khi công trình đã hoàn thiện, gây khó khăn cho việc giải quyết sau này.

Luật sư Trung cũng lưu ý, rủi ro lớn nhất là khi chủ đất phát hiện quá muộn, chẳng hạn đi làm ăn xa, đến lúc quay về thì hàng xóm đã xây dựng một công trình kiên cố trên phần đất bị lấn. Khi đó, nếu việc tháo dỡ phần xây lấn có nguy cơ làm sập nhà bên kia. Người bị lấn chiếm đất có quyền khởi kiện theo khoản 1 Điều 203 Luật Đất đai năm 2013.

“Trên thực tế, tòa án rất hiếm khi buộc tháo dỡ phần công trình xây lấn. Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ định giá phần đất bị lấn theo giá thị trường. Nếu các bên không tự thỏa thuận được, tòa án có thể buộc bên xây lấn thanh toán giá trị phần đất cho bên bị lấn, đồng thời điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Điều này đồng nghĩa người bị lấn sẽ mất phần diện tích khoảng 10cm”, luật sư phân tích.

Từ thực tế trên, luật sư Nguyễn Thành Trung khuyến cáo người dân, khi có nhà đất – đặc biệt là đất chưa xây dựng – cần thường xuyên kiểm tra ranh giới, nhất là trong thời gian hàng xóm thi công. Với đất mua để dành, nên làm hàng rào thấp khoảng 20–30cm để xác định rõ mốc giới, tránh tình trạng lấn chiếm vô tình hoặc cố ý.

“Có nhiều trường hợp đất bị xây lấn xéo, tạo thành phần ‘đầu thừa đuôi thẹo’, gây khó khăn trong quản lý, xây dựng và làm giảm giá trị khi chuyển nhượng. Vì vậy, quản lý đất đúng pháp luật và kịp thời phát hiện sai phạm là cách tốt nhất để bảo vệ tài sản của mình”, luật sư nhấn mạnh.